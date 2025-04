Curwen arremete contra López Aliaga por cerrar la Plaza de Armas de Lima para boda Baigorria – Palao: “Solo cierra a sus amigazos”

El reciente matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, ha generado un gran revuelo en Lima, principalmente por el cierre total de la Plaza de Armas, un espacio emblemático de la ciudad, para permitir que la pareja realizara una sesión de fotos y grabaciones de su boda. El cierre de este importante sector fue autorizado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien, además, tuvo un papel protagonista en la ceremonia civil. Esta situación desató diversas críticas en los medios y entre la ciudadanía, que cuestiona el uso del espacio público para eventos privados. La controversia fue discutida ampliamente en el programa de streaming Todo Good en YouTube, donde los conductores como Víctor Caballero ‘Curwen’ analizaron las implicaciones de este evento.

La presencia del alcalde López Aliaga en el matrimonio, un acto que, según algunos, se podría haber limitado a lo estrictamente institucional, se ve influenciada por sus lazos políticos con la familia de la novia. El padre de Alejandra Baigorria, Sergio Baigorria, es alcalde de Chaclacayo y miembro del mismo partido político, Renovación Popular, al cual pertenece López Aliaga. Este vínculo ha intensificado las especulaciones sobre si el evento fue facilitado por relaciones personales más que por cuestiones de protocolo o funciones oficiales.

"Solo cierra a sus amigazos", critica Curwen

Curwen, uno de los comentaristas más vocales sobre el hecho, no dudó en arremeter contra el alcalde López Aliaga por la decisión de cerrar la Plaza de Armas para la boda de la pareja de influencers. Según Curwen, este tipo de privilegios solo está al alcance de los "amigazos" del alcalde, cuestionando abiertamente el uso del espacio público para un evento privado. En su crítica, subrayó que mientras muchos ciudadanos no tienen acceso a ciertos recursos, las figuras del entretenimiento y sus allegados parecen tener una ventaja considerable debido a sus conexiones políticas.

Curwen dejó claro que, aunque un alcalde puede oficiar bodas civiles como parte de sus funciones, lo que no es normal es que este tipo de eventos sean tan mediáticos y que, además, se utilicen lugares como la Plaza de Armas para estas ocasiones. Para él, este acto representa un claro ejemplo de cómo las relaciones políticas y el favoritismo juegan un papel clave en las decisiones del gobierno local.

El streamer peruano cuestionó que la Plaza de Armas, un espacio público, haya sido cerrado para un evento particular. Foto: YouTube / Todo Good

López Aliaga lidera la ceremonia civil de Alejandra Baigorria y Said Palao

La figura de Rafael López Aliaga en la boda no se limitó a un simple acompañamiento. El alcalde de Lima, además de cerrar el perímetro de la Plaza de Armas para la sesión fotográfica, fue el encargado de oficiar la ceremonia civil del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao. Este hecho no pasa desapercibido, ya que, si bien es cierto que los alcaldes tienen la potestad de realizar bodas civiles, el acto de ser parte central de la ceremonia en un contexto tan público y mediático, como el que implicó esta boda, ha dejado mucho de qué hablar.

En la política local, este tipo de gestos a menudo genera críticas, ya que se percibe que las figuras públicas y las celebridades pueden tener acceso a recursos y privilegios que no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos.