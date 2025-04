Carlos Cacho critica look de Said Palao en su boda con Alejandra Baigorria: “Parecía James Bond 007”

Los estilistas no estuvieron de acuerdo con el peinado de Said Palao, pues consideraron que debió tener mayor cuidado al ser el día más importante de su vida. Foto: composición LR/ América TV

El sábado 26 de abril se realizó en la iglesia San Pedro, la esperada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, a la que asistieron cerca de 300 invitados. Tras cuatro años de relación, al fin la pareja se dio el ‘sí, acepto’, ante la presencia de amigos y familiares. Después de las nupcias, los comentaristas, expertos de la moda y estilo, analizaron cada detalle de los atuendos de los novios.

En el programa América Hoy, Carlos Cacho y ‘Koki’ Belaunde tuvieron cuestionamientos en cuanto al look de Said Palao. En un primer momento, el popular ‘Te lo digo con el taco’, criticó el peinado del chico reality.

Koki Belaúnde: “Yo esperé un peinado más elegante”

Durante su intervención, Belaúnde no estuvo de acuerdo con el peinado de Said Palao. Según dijo, esperaba un peinado mucho más elegante, pero el novio decidió usar el mismo look de su casa. “El novio debe ir bien estilizado, con una gomina especial, con una cera que le brilla el cabello. Es un chico joven que ha podido atreverse. Es icono y figura pública. Está en el medio y está obligado a lucir un look. Por el amor de Dios, yo esperé otra cosa de él.

Ante las críticas del invitado, Ethel Pozo quiso salir en defensa de look del novio, sin embargo, el estilista Carlos Cacho le respondió rápidamente: “A todo el mundo ves espectacular”.

Ese look James Bond 007, esmoquin blanco y pantalón negro es complicado, señaló Carlos Cacho. Foto: composición LR/ TikTok

Said Palao debió tener la pulcritud de un peinado más estilizado, según Carlos Cacho

Para Cacho, Said Palao debió tener la pulcritud de un peinado más estilizado. “Concuerdo con Koki Belaúnde. Ese look James Bond 007, esmoquin blanco y pantalón negro es complicado, porque cuando tú no tienes un look monocromático, te va a cortar la talla. Partirte a la mitad de negro abajo y de blanco arriba te hace más bajo”, sostuvo el estilista.

En tanto, Janet Barboza interrumpió a los comentaristas de la moda y les preguntó cuánto le pondrían de nota. Carlos Cacho calificó con 8 y Koki Belaúnde le puso 7 de nota.