Alejandra Baigorria realiza arriesgada acrobacia en su fiesta de bodas y deja en shock a sus invitados

Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su fiesta de bodas en Fundo Casa Blanca en Pachacamac. Foto: Composición LR/difusión

Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su boda el sábado 26 de abril, comenzando con una emotiva ceremonia religiosa en la iglesia San Pedro, seguida de una ceremonia civil en la Municipalidad de Lima, oficiada por el alcalde Rafael López Aliaga. La pareja, rodeada de familiares y amigos cercanos, dio el sí en un día lleno de emociones que continuó en el impresionante Fundo Casa Blanca en Pachacámac, donde celebraron con una recepción que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

La noche estuvo llena de momentos especiales, desde el primer baile de los recién casados hasta la animada presencia de música en vivo a cargo de Ezio Oliva y los Bacanos, y una hora loca que puso a todos a bailar. Sin embargo, el momento más sorprendente de la noche llegó cuando Alejandra Baigorria realizó una inesperada acrobacia, dejando a todos los invitados en shock por destreza.

Alejandra Baigorria continuó la celebración con una acrobacia

Tras casarse, Alejandra Baigorria y Said Palao continuaron su celebración en Fundo Casa Blanca junto a familiares y figuras del espectáculo nacional. En el punto más alto de la fiesta, la celebración se animó con una hora loca llena de bailarines y acróbatas, que encendieron aún más la pista de baile.

Sin embargo, el momento más sorprendente llegó cuando Alejandra Baigorria, con su característico espíritu aventurero, se subió a un círculo aéreo para realizar una acrobacia que dejó a todos sus invitados boquiabiertos. Su destreza y valentía sorprendieron a todos, y los gritos de asombro no tardaron en resonar.

Said Palao, su ahora esposo, no dudó en apoyarla en todo momento. Desde abajo, se encargó de asegurarse de que todo estuviera bajo control mientras Alejandra realizaba su arriesgada acrobacia. Los gritos y aplausos fueron inmediatos, y los asistentes no pararon de celebrar la felicidad de la empresaria.

El video de la acrobacia de Alejandra no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde los usuarios compartieron su admiración por Alejandra Baigorria, destacando que estaba disfrutando de su gran día. "Realmente es el mejor día de su vida", "Ella la bebé acrobática", "Boda solo hay una y Ale dio su 100%", "Lo dio todo", fueron algunos de los comentarios.