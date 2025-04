Alejandra Baigorria lanza el bouquet en su boda y queda sorprendida al ver quién lo atrapó

Alejandra Baigorria hizo el tradicional lanzamiento del bouquet tras su boda con Said Palao. Foto: Composición LR/difusión

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el 26 de abril, sigue dejando momentos inolvidables. Tras una emotiva ceremonia religiosa y civil en el centro de Lima, los recién casados se dirigieron al exclusivo Fundo Casa Blanca en Pachacámac para seguir con la celebración. La noche estuvo llena de momentos especiales, pero uno de los más emocionantes fue el lanzamiento del tradicional bouquet.

Después de un cambio de vestido, Alejandra Baigorria subió al escenario para hacer el lanzamiento, mientras varias chicas se encontraban abajo, en la pista de baile, preparadas para participar. Sin embargo, nadie esperaba el sorprendente resultado, que dejó a todos los presentes impactados.

Tras la boda religiosa y la ceremonia civil en el centro de Lima, Alejandra Baigorria y Said Palao se dirigieron al exclusivo Fundo Casa Blanca en Pachacámac para continuar con su celebración rodeados de amigos y familiares. Durante la fiesta, la pareja compartió su primer baile como esposos, lo que emocionó a los presentes. Más tarde la agrupación venezolana Los Bacanos se encargó de animar a los invitados con su música en vivo.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando Alejandra Baigorria, ahora con un vestido brillante y ajustado, subió al escenario para realizar el tradicional lanzamiento del bouquet. Como dicta la tradición, varias mujeres se agruparon en la pista de baile, ansiosas por atrapar el bouquet. A la cuenta de tres, la empresaria hizo el lanzamiento y, aunque muchas saltaron al mismo tiempo, solo una logró capturarlo, sorprendiendo a todos los presentes.

“¡Mi hermana!” exclamó Alejandra, visiblemente emocionada y sorprendida, al ver que su hermana menor, Thamara Medina, de 21 años, había sido la afortunada. “Es mi hermana Thamara”, añadió la empresaria, ante la sorpresa y risas de todos los presentes.

Said Palao lloró al recitar sus votos a Alejandra Baigorria

Durante la recepción en Pachacámac, rodeados de familiares y amigos, hubo un momento para que los ahora esposos intercambiaran algunas palabras. En ese momento, Said Palao tomó el micrófono y, visiblemente emocionado, dedicó unas sentidas palabras a su esposa: "Gracias por compartir este momento especial conmigo y con mi esposa (...) Soy un chico de pocas palabras, pero de buenos sentimientos", expresó.

Con la voz entrecortada, Said prometió amor eterno a Alejandra Baigorria: "Prometo elegirte una y otra vez, cada versión que nos regala la vida. Gracias por ser hogar, equipo y complicidad, gracias por caminar conmigo este camino que empezamos sin querer y que hoy queremos más que nunca. Hoy no solo me caso contigo. Hoy te celebro, te admiro y te amo profundamente".