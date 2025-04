Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más comentados del espectáculo nacional. La ceremonia, realizada en Lima, contó con momentos emotivos y sorpresas, entre ellas la participación especial de Ezio Oliva, quien interpretó varios temas en honor a los recién casados. El cantante peruano no solo puso a bailar a los asistentes, sino que también compartió un emotivo mensaje que dejó a más de uno sorprendido.

En plena presentación, el esposo de Karen Schwarz tomó el micrófono para dedicar unas palabras a los novios, revelando un dato desconocido para muchos. Ezio Oliva confesó que mantiene una relación de amistad de años con la exchica reality, hecho que emocionó tanto a la empresaria como a los presentes. La aparición de Oliva en el matrimonio de Alejandra Baigorria sumó aún más emotividad a una noche inolvidable.

¿Cuál es el lazo que tienen Ezio Oliva y Alejandra Baigorria desde hace varios años?

Durante su emotivo discurso en la boda de Alejandra Baigorria, Ezio Oliva reveló que conoce a la empresaria desde la época escolar. "Ale querida, nos conocemos hace muchos años. Muchos no lo saben, pero nos conocemos desde las épocas del cole, o sea, desde hace poquito", comentó entre risas el artista, quien no pudo ocultar su alegría de ser parte de este momento tan significativo.

El cantante de 'Siempre has sido tú' destacó lo importante que fue para él recibir la invitación de Alejandra y Said para ser parte de la celebración. “El día que recibí el mensaje de que ustedes querían hacerme parte de un día tan importante, me emocioné muchísimo”, afirmó el cantante, que puso a gozar a más de uno en la ceremonia.

Además, Oliva enfatizó el amor verdadero que une a Alejandra Baigorria y Said Palao, asegurando que su matrimonio era una celebración auténtica de sentimientos reales. "El regalo más grande es cuando una pareja, en el día más importante, me hacen partícipe. Quiero que sepan que esto es muy importante para mí y que estamos celebrando el amor", concluyó ante los aplausos de los invitados.