Tras diversos escándalos que han envuelto su relación con Pamela López, el futbolista Christian Cueva ha vuelto a captar la atención pública. Esta vez, su aparición en un live de TikTok y el emotivo mensaje que compartió generaron numerosas reacciones. La última entrevista de Pamela López, emitida el sábado 12 de abril en el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca, abordó aspectos íntimos de su relación con el futbolista, incluyendo las demandas legales y las polémicas de su vida personal.

Durante la conversación, Pamela reveló detalles inéditos sobre su relación con Christian Cueva, quien decidió dar un paso al frente con una inesperada participación en redes sociales. En su transmisión en vivo, Cueva interpretó una canción que contenía una frase que muchos no dudaron en asociar con su actual situación familiar.

¿Cuál fue el mensaje de Christian Cueva?

Durante su aparición en TikTok, Christian Cueva interpretó un fragmento de una canción con la letra: "Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti perdidamente, amor. Al no verte más sufrió mi corazón." Este pasaje fue rápidamente interpretado por sus seguidores como una indirecta hacia Pamela López, su aún esposa.

Sin embargo, horas antes, 'Aladino' compartió una historia en su cuenta de Instagram junto a Pamela Franco, ambos sacando la lengua a la cámara, acompañados de un mensaje lleno de cariño: “Te amo ‘mini’ de mi corazón”, escribió el futbolista. El texto estuvo acompañado de varios emojis que los representaban, como notas musicales, un balón de fútbol y corazones, reafirmando así su relación con la cantante de cumbia.

Pamela López y el fin de su matrimonio con Christian Cueva

Durante su entrevista, Pamela López reveló que su separación de Christian Cueva ocurrió en julio del año pasado, poco después de acompañarlo a la Copa América. Según contó, tras un inconveniente con su vuelo, ella tuvo que permanecer más tiempo fuera del país. Fue entonces cuando él fue captado en el cumpleaños de Pamela Franco. Al día siguiente, López recibió un sorpresivo mensaje de Cueva tras haber pasado todo un día sin comunicarse: “Amor, ¿te parece si hacemos las cosas bien y dejamos de aparecer en TV?”, le escribió. Sin embargo, ella no respondió por el malestar que sentía y, poco después, una conductora de televisión la alertó sobre las imágenes del jugador en la fiesta de Franco.

Ante esto, Pamela López decidió enfrentarlo, pero asegura que solo recibió evasivas. “Fue cobarde, me dijo: ‘ya está, estábamos mal’”, relató. Profundamente decepcionada, le envió un largo mensaje expresándole su dolor y su decisión de dar por terminado el vínculo. Además, señaló que después del escándalo, Cueva se habría refugiado en casa de la cantante. “Supuestamente, estaba con ella en su casa, no podía salir porque todas las cámaras de TV estaban ahí afuera… me imagino que estaba con ella”, agregó. Para López, esa actitud fue determinante: “Fue cobarde, así fue como se acabó mi matrimonio”.