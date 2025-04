Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril. Foto: Composición LR/Instagram/Carlos Félix / URPI-LR

El 26 de abril de 2025, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su unión en una ceremonia religiosa en la iglesia San Pedro, marcada por momentos emotivos y una enorme expectación. La novia, deslumbrante en su "vestido de ensueño" de Gamarra, caminó hacia el altar junto a su padre, mientras Said no pudo ocultar las lágrimas al verla. Alrededor de la 1:00 pm, los novios sellaron su amor con el tradicional "sí, acepto", un momento que dejó huella entre los asistentes.

Tras la boda religiosa, la celebración continuó en la Municipalidad de Lima, donde el alcalde Rafael López Aliaga ofició la ceremonia civil. La pareja se mostró feliz al anunciar su unión en el balcón ante una multitud que los aguardaba con entusiasmo. La fiesta de bodas, que reúne a entre 200 y 250 invitados, se celebra en el exclusivo Fundo Casa Blanca en Pachacámac, donde la decoración, los aperitivos y la pista de baile son los protagonistas de la noche.

La fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao

La empresaria no dudó en compartir más detalles de su matrimonio mediante las historias exclusivas para sus suscriptores. Alejandra Baigorria mostró que la decoración de la fiesta fue un verdadero espectáculo, con candelabros, flores por doquier y sillas doradas, creando un ambiente sofisticado y elegante. Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia mesa de aperitivos dulces y salados, acompañada de una enorme pista de baile para cerrar la noche con broche de oro, además de un bar que ofrecía una selección de bebidas para todos los gustos.

Un detalle que destacó e impresionó a los internautas fue el pastel de bodas, una obra de arte de 3 metros de altura, adornado con 500 pétalos de azúcar hechos a mano. Semanas atrás, Alejandra Baigorria compartió en sus redes sociales que la elección del pastel fue un desafío, ya que no podía decidirse entre varios sabores como red velvet, arándanos y maracumango, entre otros.

¿Cuánto viene ganando Alejandra Baigorria por contenido exclusivo de su boda con Said Palao?

Alejandra Baigorria no solo cumplió su sueño de tener la boda de ensueño con Said Palao, sino que también convirtió este evento en un negocio exitoso. Ante la presión de sus seguidores, que le pedían transmitir su matrimonio por redes sociales o en señal abierta, la empresaria encontró una alternativa innovadora: monetizar el contenido exclusivo de su boda a través de un canal en Instagram. Por un costo de S/19.90 al mes, los usuarios tienen acceso a todos los detalles de este gran día.

Según cifras recientes, más de 3,800 personas se han suscrito al canal exclusivo de Alejandra, lo que le ha permitido generar ingresos por más de S/75,000 hasta el momento. En las redes sociales, muchos usuarios la consideran una "visionaria" y destacan lo rentable de su propuesta.