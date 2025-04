Said Palao y Alejandra Baigorria se casaron en la iglesia San Pedro. Foto: Composición LR/Instagram/Carlos Félix / URPI-LR

Said Palao y Alejandra Baigorria se casaron en la iglesia San Pedro. Foto: Composición LR/Instagram/Carlos Félix / URPI-LR

La esperada boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao se celebró este 26 de abril en la majestuosa Iglesia San Pedro en Lima, donde familiares, amigos cercanos y figuras públicas fueron testigos del romántico enlace. Luego, los esposos sellaron su unión civil en la Municipalidad de Lima, ceremonia presidida por el alcalde Rafael López Aliaga, que concluyó con un emotivo 'balconazo' ante la Plaza Mayor.

No obstante, lo que más llamó la atención fue la innovadora estrategia que implementaron algunos de los asistentes para monetizar el evento. Alejandra Baigorria fue la primera en ofrecer contenido exclusivo a través de una suscripción en Instagram por S/19.90, compartiendo imágenes de sus votos, la preparación previa a la boda civil y fotografías oficiales. A este fenómeno también se sumó su cuñado, Austin Palao, quien no dejó pasar la oportunidad de ofrecer material inédito y sacar provecho del interés mediático que rodeaba la celebración.

¿Cuánto ganó Austin Palao por su suscripción exclusiva?

Siguiendo el ejemplo de Alejandra, Austin Palao lanzó su propia suscripción exclusiva en Instagram con un costo de S/12.90. El modelo permitió a sus seguidores acceder a contenido inédito de la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria, incluyendo momentos detrás de cámaras, detalles familiares y escenas íntimas de la celebración.

Hasta el momento, Austin Palao ha reunido 301 suscriptores, cifra que continúa aumentando conforme más usuarios se suman a esta tendencia. Con este número, el hermano menor de Said Palao estaría generando aproximadamente S/4000 en tan solo un día. Además de Austin, Lorelein Palao, otra de las hermanas del novio, también implementó un sistema de suscripción similar por la misma tarifa de S/12.90.

Suscripción de Austin Palao. Foto: Instagram

La reacción de Said Palao al ver a Alejandra Baigorria

La emoción invadió la histórica Iglesia San Pedro durante el matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria. Said, acompañado de su amigo Hugo García, su padre Steve Palao, sus hermanas y su hermano Austin Palao, llegó al altar luciendo un impecable traje blanco. La llegada de la novia, tomada del brazo de su padre, conmovió profundamente al deportista, quien no pudo contener las lágrimas al verla avanzar hacia él en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Según imágenes difundidas por Ric La Torre en TikTok, el encuentro entre Said y Alejandra estuvo cargado de sentimientos. La empresaria también se mostró visiblemente emocionada mientras caminaba hacia el altar. El padre de Alejandra entregó la mano de su hija a Said, seguido de un emotivo abrazo entre ambos. Las miradas cómplices y llenas de amor de la pareja marcaron el inicio de una ceremonia inolvidable para todos los asistentes.