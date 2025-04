Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron este sábado 26 de abril, en una ceremonia religiosa que tuvo lugar a las 11:15 a.m. en la emblemática iglesia San Pedro, donde estuvieron acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. Después de la emotiva ceremonia religiosa, la pareja continuó con su ceremonia civil en la Municipalidad de Lima, sellando su compromiso ante la ley.

Apenas terminó el enlace, los esposos compartieron su primera publicación en redes sociales, llenos de felicidad y gratitud por este nuevo capítulo. Con una serie de imágenes de lo mejor de su ceremonia religiosa, Said Palao conmovió a todos al dedicarle emotivas palabras de amor a Alejandra Baigorria, prometiendo que su unión será para toda la vida.

El emotivo mensaje de Said Palao tras boda con Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el “sí” el sábado 26 de abril, primero en una ceremonia religiosa y luego en una civil, donde asistieron sus familiares y personajes de la farándula peruana. La emoción fue palpable durante todo el evento, y tras el enlace, la pareja compartió su primera publicación en Instagram como esposos, agradecidos por este nuevo capítulo en sus vidas y mostrando su felicidad al mundo.

En su perfil de Instagram, Said Palao compartió varias imágenes que capturaron los momentos más emotivos de su ceremonia religiosa. En su mensaje, dedicó palabras profundamente conmovedoras a su esposa Alejandra Baigorria, resaltando el amor que los une y haciendo una promesa de compromiso eterno: "Nuestro amor, nuestra historia, nuestro destino. Prometo amarte en todas las formas posibles, en todos los tiempos, en todos los sueños. Hoy no solo te digo ‘sí’, hoy te entrego mi alma, mi vida y mi eternidad. Gracias por ser mi hogar, mi paz, mi amor infinito. Te amo más allá de todo lo que existe". Este emotivo mensaje tocó los corazones de sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de felicitaciones y buenos deseos para la feliz pareja.

Mensaje de Said Palao. foto: difusión

Alejandra Baigorria hizo 'advertencia' a Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao vivieron un día lleno de emociones tras celebrar su boda religiosa en la histórica Iglesia San Pedro. Antes de la ceremonia civil en el Palacio Municipal de Lima, la empresaria sorprendió a todos con una inesperada advertencia a su flamante esposo. "Me están retocando antes de entrar al civil, ya estoy casada por religioso oficialmente. Amor, enseña tu anillo, ya no te lo puedes sacar, dice que le pica, pero ya no puede", bromeó la empresaria, entre risas.