María Pía Copello no toleró el comentario del asesor de imagen. Foto: Composición LR/Captura/América TV

El programa 'Mande quien mande' (MQM) de María Pía Copello fue el escenario de una inesperada polémica en vivo el viernes 25 de abril. La conductora, quien se encuentra al frente del programa, protagonizó un tenso momento cuando Javier Rojo, asesor de imagen, hizo un comentario sobre su físico, lo que casi lleva a la figura de América TV a abandonar el set. El hecho ocurrió mientras los diseñadores presentaban propuestas para su look en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, evento al que asistirá este fin de semana.

En medio de las interacciones entre los miembros del programa, el comentario de Rojo no tardó en generar reacciones tanto en los presentes como en los televidentes. El asesor de imagen hizo una afirmación que fue interpretada como una crítica directa a las características físicas de la conductora, lo que desató un breve pero incómodo intercambio.

El tenso momento entre María Pía Copello y asesor de imagen en 'MQM'

Durante la emisión de este viernes de 'Mande quien mande' ('MQM'), los diseñadores llegaron al set para presentar opciones de vestidos para la boda de Ale Baigorria y Said Palao, uno de los eventos más esperados del año. En un momento, Javier Rojo, conocido asesor de imagen y argentino de origen, tomó la palabra para explicar las razones detrás de sus elecciones de estilo para Copello.

"Te traje una propuesta, la estuve buscando estos días, para lograr que el estilismo sea espectacular de acuerdo a vos. Yo analicé tu tipo de cuerpo, tu estilo, tus características y tu color de pelo... tu cuerpo es más rectangular, tus caderas son más rectas...", dijo Rojo al comenzar su explicación. Sin embargo, su observación sobre el físico de María Pía Copello no fue bien recibida.

El comentario de Rojo, al referirse a Copello como "cuadrada", generó rápidamente una reacción en vivo del conductor invitado, el 'Flaco' Granda, quien expresó: “Te ha dicho cuadrada, no me parece…”. Este señalamiento dejó a la conductora visiblemente sorprendida, quien, entre risas nerviosas, respondió: “Me voy a retirar... me está diciendo que soy un rectángulo...”.

Javier Rojo intentó calmar la situación rápidamente, asegurando que no había intención de ofender a la conductora. "Sí, lo he dicho, pero es lo que es, no te estoy ofendiendo ni te estoy diciendo nada malo, la gente tiene características físicas, hay que aceptarlas...", explicó.