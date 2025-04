Magaly Medina emitió un reportaje en su programa donde reveló que el padre de Gabriela Serpa está exigiendo S/100.000 para detener el proceso en contra de los reporteros de ‘Magaly TV, la firme’ por haber denigrado en su pódcast. Si bien la periodista también se sumó a los cuestionamientos en contra de sus ‘urracos’, expresó su malestar contra la actriz cómica y su entorno por querer aprovecharse de la situación.



“Hablando de las redes, soy una crítica de que las exageraciones están y los excesos se dan y muchísimo. Todos quieren tener ‘followers’, todos quieren tener un montón de ‘views’ para que les llueva platita. Todos quieren ser más malos que el otro, todos quieren decir más lisuras que el otro, todos quieren ser más groseros que otros. Entonces, acá yo tengo tres reporteros que el año pasado inauguraron un pódcast, donde tuvieron un serio exceso cuando entrevistaron a Gabriela Serpa”, inició Medina en su programa del miércoles 23 de abril.

Magaly Medina reprochó a sus reporteros por caso Gabriela Serpa



La conductora de ATV aclaró que cuando sucedió la falta de respeto de sus reporteros hacia Gabriela Serpa, ella ya había salido de vacaciones, por lo que no habría comentado nada. Sin embargo, dejó entrever que en cuatro paredes sí cuestionó a sus trabajadores. “Creo que he tenido con ellos una postura y posición, pero no he estado en el aire hasta febrero. Bueno, eso es algo que queda en interno”, indicó.



Medina también se mostró sorprendida de que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público estén acelerando el proceso contra sus ‘urracos’, a pesar de que ellos pidieron perdón a la actriz cómica. “Estos reporteros ya han pedido disculpas, se han arrastrado públicamente, dejaron de salir en el pódcast, han estado a punto de perder su empleo aquí”, manifestó la periodista de espectáculos.

Magaly Medina acusa al abogado de Gabriela Serpa de coaccionar a su ‘urraco’



Por otro lado, Magaly contó que sus reporteros fueron quienes solicitaron una reunión de conciliación, sin imaginarse que le iban a pedir un fuerte monto para parar el proceso. “Siguieron pidiendo disculpas y arrastrándose. El papá de Gabriela Serpa dice que el honor de su hija vale S/100.000”.



Asimismo, Medina cuestionó al letrado Elio Riera por su actitud con sus trabajadores. “El abogado coacciona y amenaza al reportero a que si no le pagan esa cantidad, va a mandar a uno de ellos al pabellón del Lurigancho por lo menos un tiempo, para que vean lo que le hagan. ¿Eso está bien? Creo que hay un comité ético en el Colegio de Abogados a los que yo les he instado hacer la denuncia correspondiente”, concluyó indignada.