Tras semanas de especulación, Jackson Mora habló en exclusiva con 'Magaly TV, la firme' para explicar los motivos de su separación de Tilsa Lozano, luego de que en febrero se desatara una fuerte polémica por presunta infidelidad en Colombia. El también organizador de eventos reveló que dejó de usar su anillo de matrimonio tres semanas antes de que se hiciera pública la ruptura, confirmando que la relación ya venía deteriorándose desde antes del escándalo.

“Ya veníamos desgastados por su trabajo y el mío, Colombia lapidó la situación”, declaró Mora, confirmando que los comentarios y señalamientos solo precipitaron una separación que ya era inminente. La acusación de un exsocio en su contra habría sido el detonante, pero no el origen del quiebre matrimonial. Además, aclaró que si bien los rumores lo afectaron en un inicio, ambos ya habían considerado tomar caminos distintos.

La reacción de Tilsa Lozano tras presunta infidelidad de Jackson Mora

Sobre cómo reaccionó Tilsa Lozano a las acusaciones de infidelidad, Jackson Mora fue enfático: “Si me creyó a la larga porque sabe que no hay nada, no me reclamó nada, simplemente se decidió en el momento”. Según el empresario, la ex ‘Vengadora’ no mostró enojo ni lo confrontó, sino que ambos decidieron en conjunto seguir adelante por separado.

Jackson también se refirió a las indirectas de Tilsa en redes sociales y televisión, confesando que eligió mantenerse al margen: “Traté de no ver para no causarme malestar”. Al ser consultado sobre el encuentro en el hotel donde supuestamente se entregaron los papeles del divorcio, respondió con cautela: “Es un tema personal, ya lo habíamos conversado, es tema de nosotros”.

Por otro lado, Jackson Mora dejó en claro que la decisión de separarse fue consensuada. “Fue mutuo acuerdo al momento que decidimos separarnos, me vine acá a Lima y ella se quedó en Punta Hermosa”, explicó.