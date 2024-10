Briela Cirilo fue cuestionada en las redes sociales por no brillar en los escenarios junto a Corazón Serrano. Fotos: captura/Tiktok

Briela Cirilo fue cuestionada en las redes sociales por no brillar en los escenarios junto a Corazón Serrano. Fotos: captura/Tiktok

Cuando se anunció la nueva gira de Corazón Serrano por Europa, los peruanos que radican fuera expresaron su emoción por ver en vivo a la agrupación de cumbia y disfrutar de sus grandes éxitos. Sin embargo, en los últimos días se ha viralizado varios videos en donde se ve a las chicas muy cansadas y desmotivadas; entre ellas, la cantante Briela Cirilo.



¿Qué pasó con Briela Cirilo de Corazón Serrano?



En uno de los videos que se viralizó en TikTok se ve a Briela Cirilo muy desmotivada, bailando casi en automático y con un rostro desencajado. Algunos usuarios se solidarizaron con la cantante porque aseguran que la carrera de un artista es sacrificada; mientras que otros indicaron que se nota que la joven ya no quiere seguir formando parte de Corazón Serrano.

“Briela creo que no está contenta trabajar en una agrupación de cumbia, pero debe tener metas y necesita el dinero”, “Ella es tristeza de Corazón Serrano”. “Se cortó el cabello, eso dice mucho. Quizá alguna decepción emocional”, “A veces uno trabaja por necesidad, pero no quiere decir que sea tu lugar favorito, recordemos que ella renunció una vez” y “La gente que comenta cosas sin saber lo que es trabajar como cantante o artista, no tienen idea de lo agobiante que es hacerlo”; fueron algunos de los comentarios.



¿Qué dijeron las fans de Briela Cirilo?



A raíz de las duras críticas que viene recibiendo Briela Cirilo en las redes sociales por su falta de actitud en los últimos conciertos de Corazón Serrano por el Viejo Continente, su club de fans emitió un comunicado para revelar qué está pasando con la exintegrante de Son Tentación. Según dijeron, la joven “atraviesa momentos difíciles”.



“Sabemos que muchos de ustedes notaron que Briela parecía más apagada en la reciente presentación de Madrid, y es cierto. Pero lo que no siempre se ve es el esfuerzo titánico que hay detrás de cada show. Las chicas han pasado por jornadas agotadoras, viajes interminables, y se enfrentaron a un escenario pequeño y cerrado tras un vuelo largo. A veces, el cuerpo simplemente no da más, y es importante recordar que nuestras artistas favoritas también son humanas”, reza parte del comunicado.

Comunicado de las fans de Brielo Cirilo. Foto: difusión

Las seguidoras de la intérprete de ‘Mix corazón mentiroso’ manifestaron que duelen los comentarios en contra de la cantante, frases como “qué aburrida”, “que se vaya del grupo” o “me da sueño Briela”. “Si hemos disfrutado de su talento en los mejores momentos, también debemos de acompañarla cuando lo necesita”, pidieron en el comunicado que fue compartido por la misma Cirilo.



Dueño de Corazón Serrano lanzó advertencia

Edwin Guerrero respondió a las críticas y cuestionamientos de los seguidores sobre el rendimiento y la actitud de algunas integrantes de Corazón Serrano. Durante un reciente ‘live’ en TikTok, el músico explicó que el agotamiento del viaje largo y el cambio de horario fueron factores que afectaron la actuación en España, pero también admitió que hay ciertos comportamientos que no se pueden ignorar.



"Hay eventos donde todas están superpilas las chicas, pero hay un evento que se viralizó, fue en España, el primero de Europa. El viaje fue largo. Llegaron a Madrid, tomaron un tren a Barcelona, al hotel, a bañarse y luego presentarse, encima 7 horas de diferencia. Creo que el cansancio y cambio de horario les jugó a todas una mala pasada, pero sí hay situaciones que no se deben pasar por alto", dijo en un inicio Edwin Guerrero Neira, el fundador de la agrupación.

El líder de Corazón Serrano también anunció que tomará medidas para tratar estos problemas de manera interna. Con una postura firme, pero conciliadora, Guerrero expresó que no tomará decisiones sin consenso, sino que buscará acuerdos con aquellas cantantes que no deseen continuar.



Su objetivo, según explicó, es mantener la armonía y el profesionalismo en el grupo, pero también enfatizó que hay un contrato que respalda estas situaciones. Guerrero dejó claro que, aunque no obligará a nadie a quedarse, está dispuesto a dialogar para asegurar que Corazón Serrano conserve el nivel de compromiso y calidad que siempre ha ofrecido a su público.

Briela Cirilo y su desempeño en Corazón Serrano