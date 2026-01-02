A través de un video difundido en su cuenta personal de Tiktok, Pati Lorena aseguró que Laura Huarcayo regresaría a la TV como conductora de 'Mande quién mande', tras diez años alejada de las pantallas. Luego de la salida de María Pía Copello del magazine de América Televisión, la exanimadora infantil sería reemplazada por la icónica exmodelo de 'Habacilar', quien cuenta con amplia experiencia en la conducción.

Lorena, antigua productora de Gisela Valcárcel, también señaló que Huarcayo compartiría la conducción de 'Mande quién mande' con Erick Elera y 'La Carlota', personaje interpretado por el actor cómico Carlos Vílchez, quien compartía set con Copello y Mario Hart en el mencionado programa. En un inicio, se especuló que Rebeca Escriben sería la encargada de liderar el espacio televisivo.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Laura Huarcayo se reencontrará con 'La Carlota', según Pati Lorena

Según Pati Lorena, Laura Huarcayo - recordada por programas como 'Lima Limón' y 'Bienvenida la tarde'- asumiría la conducción de 'Mande quién mande', espacio de entretenimiento de América Televisión. La exmodelo, con más de diez años de experiencia, ya ha compartido set con 'La Carlota' y la química entre ambos ha sido celebrada por la audiencia.

De concretarse la información, se trataría de una formula que ya demostrado funcionar, pues la dupla Laura Huarcayo y 'La Carlota' logró posicionarse en más de un programa de entretenimiento, como en el recordado reality 'Bienvenida la tarde'.

La historia de Laura Huarcayo en la TV

La incursión de Laura Huarcayo en la televisión peruano se dio gracia al recordado programa 'R con erre', conducido por Raúl Romero, donde la joven rubia participaba como modelo. Tiempo después, también formó parte de 'Habacilar' y, tras su gran acogida con el publico, le llegó la oportunidad de debutar como conductora del magazine 'Lima limón'. Su presencia se consolidó con 'Bienvenida la tarde', espacio que condujo junto al 'Niño Alfredito' y 'La Carlota'.

Tras dejar la televisión, Laura Huarcayo se dedicó a sus tres empresas vinculados al rubro de la belleza femenina: un negocio de vestidos de novias, un salón de peluquería y un spa para masajes.