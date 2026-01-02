Conoce la lista de feriados y días no laborales de 2026 en Estados Unidos. | The Economic Times

Ya inició el 2026 y hay quienes están buscando cuándo caerán los feriados y días no laborales de este año en Estados Unidos para poder organizar algún viaje, hacer planes con amigos o, simplemente, aprovechar para descansar en casa.

El Gobierno de los Estados Unidos reconoce oficialmente 11 días festivos durante el año. En esos días, las oficinas gubernamentales estarán cerradas y los empleados federales que no trabajen recibirán su pago normalmente. Sin embargo, las empresas privadas no tienen la obligación legal de otorgar estos días festivos como descanso.

¿Cuáles son los feriados y días no laborales en Estados Unidos en 2026?

Día de Año Nuevo

Fecha: jueves 1 de enero

Motivo: marca el primer día del año en el calendario gregoriano.

Día de Martin Luther King Jr.

Fecha: lunes 19 de enero

Motivo: se celebra el tercer lunes de enero. Fue establecido el 2 de noviembre de 1983 para honrar la vida y el legado del Dr. Martin Luther King Jr., quien lideró la lucha pacífica contra las leyes discriminatorias y promovió el movimiento por los derechos civiles.

Cumpleaños de George Washington

Fecha: lunes 16 de febrero

Motivo: originalmente celebrado el 22 de febrero en honor al nacimiento de George Washington, el primer presidente de EE. UU. En 1968, se cambió al tercer lunes de febrero, lo que hace que nunca coincida con su fecha exacta de cumpleaños. Algunas personas también lo llaman “Día del Presidente” debido al cumpleaños de Abraham Lincoln el 12 de febrero.

Día de los Caídos

Fecha: lunes 25 de mayo

Motivo: este día es para rendir homenaje a los militares de Estados Unidos que han fallecido mientras servían en las Fuerzas Armadas. Es una jornada de recuerdo y respeto.

Juneteenth

Fecha: viernes 19 de junio

Motivo: conmemora la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, el General Gordon Granger ordenó la liberación final de los esclavos en Texas, marcando un paso importante en la abolición de la esclavitud, aunque algunos estados tardaron más en aplicar la ley.

Día de la Independencia

Fecha: Viernes 3 de julio

Motivo: se celebra el 4 de julio para recordar la adopción de la Declaración de Independencia en 1776, cuando las colonias americanas rompieron sus lazos con el dominio británico, dando paso a la creación de los Estados Unidos.

Día del Trabajo

Fecha: lunes 7 de septiembre

Motivo: este día se estableció para reconocer y honrar la contribución de los trabajadores y el movimiento laboral estadounidense.

Día de Colón

Fecha: lunes 12 de octubre

Motivo: conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las Américas el 12 de octubre de 1492. Este evento impulsó una migración masiva desde Europa al continente. Algunos lo celebran como el Día de los Pueblos Indígenas, en honor a los nativos americanos que vivían en el continente antes de la llegada de los europeos.

Día de los Veteranos

Fecha: miércoles 11 de noviembre

Motivo: inicialmente conocido como Día del Armisticio en 1938 para marcar el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1954 el presidente Eisenhower cambió su nombre a Día de los Veteranos para rendir homenaje a todos los veteranos militares de Estados Unidos, ya sean vivos o fallecidos.

Día de Acción de Gracias

Fecha: jueves 26 de noviembre

Motivo: se celebra el cuarto jueves de noviembre y tiene sus raíces en la cosecha de otoño. La festividad está inspirada en el primer Día de Acción de Gracias, celebrado por los peregrinos junto con la tribu Wampanoag.

Día de Navidad

Fecha: viernes 25 de diciembre

Motivo: se celebra el 25 de diciembre en honor al nacimiento de Jesucristo. Aunque tiene un significado religioso para los cristianos, muchas personas no cristianas también participan de las celebraciones, siguiendo tradiciones seculares.

