Estos son los feriados y días no laborales de 2026 en Estados Unidos: revisa el calendario oficial completo

El año 2026 trae consigo 11 días festivos oficiales en Estados Unidos, ideales para planificar viajes o descansar. Asegúrate de conocer las fechas clave para organizar tus actividades.

Conoce la lista de feriados y días no laborales de 2026 en Estados Unidos.
Conoce la lista de feriados y días no laborales de 2026 en Estados Unidos. | The Economic Times

Ya inició el 2026 y hay quienes están buscando cuándo caerán los feriados y días no laborales de este año en Estados Unidos para poder organizar algún viaje, hacer planes con amigos o, simplemente, aprovechar para descansar en casa.

El Gobierno de los Estados Unidos reconoce oficialmente 11 días festivos durante el año. En esos días, las oficinas gubernamentales estarán cerradas y los empleados federales que no trabajen recibirán su pago normalmente. Sin embargo, las empresas privadas no tienen la obligación legal de otorgar estos días festivos como descanso.

¿Cuáles son los feriados y días no laborales en Estados Unidos en 2026?

Día de Año Nuevo

  • Fecha: jueves 1 de enero
  • Motivo: marca el primer día del año en el calendario gregoriano.

Día de Martin Luther King Jr.

  • Fecha: lunes 19 de enero
  • Motivo: se celebra el tercer lunes de enero. Fue establecido el 2 de noviembre de 1983 para honrar la vida y el legado del Dr. Martin Luther King Jr., quien lideró la lucha pacífica contra las leyes discriminatorias y promovió el movimiento por los derechos civiles.

Cumpleaños de George Washington

  • Fecha: lunes 16 de febrero
  • Motivo: originalmente celebrado el 22 de febrero en honor al nacimiento de George Washington, el primer presidente de EE. UU. En 1968, se cambió al tercer lunes de febrero, lo que hace que nunca coincida con su fecha exacta de cumpleaños. Algunas personas también lo llaman “Día del Presidente” debido al cumpleaños de Abraham Lincoln el 12 de febrero.

Día de los Caídos

  • Fecha: lunes 25 de mayo
  • Motivo: este día es para rendir homenaje a los militares de Estados Unidos que han fallecido mientras servían en las Fuerzas Armadas. Es una jornada de recuerdo y respeto.

Juneteenth

  • Fecha: viernes 19 de junio
  • Motivo: conmemora la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, el General Gordon Granger ordenó la liberación final de los esclavos en Texas, marcando un paso importante en la abolición de la esclavitud, aunque algunos estados tardaron más en aplicar la ley.

Día de la Independencia

  • Fecha: Viernes 3 de julio
  • Motivo: se celebra el 4 de julio para recordar la adopción de la Declaración de Independencia en 1776, cuando las colonias americanas rompieron sus lazos con el dominio británico, dando paso a la creación de los Estados Unidos.

Día del Trabajo

  • Fecha: lunes 7 de septiembre
  • Motivo: este día se estableció para reconocer y honrar la contribución de los trabajadores y el movimiento laboral estadounidense.

Día de Colón

  • Fecha: lunes 12 de octubre
  • Motivo: conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las Américas el 12 de octubre de 1492. Este evento impulsó una migración masiva desde Europa al continente. Algunos lo celebran como el Día de los Pueblos Indígenas, en honor a los nativos americanos que vivían en el continente antes de la llegada de los europeos.

Día de los Veteranos

  • Fecha: miércoles 11 de noviembre
  • Motivo: inicialmente conocido como Día del Armisticio en 1938 para marcar el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1954 el presidente Eisenhower cambió su nombre a Día de los Veteranos para rendir homenaje a todos los veteranos militares de Estados Unidos, ya sean vivos o fallecidos.

Día de Acción de Gracias

  • Fecha: jueves 26 de noviembre
  • Motivo: se celebra el cuarto jueves de noviembre y tiene sus raíces en la cosecha de otoño. La festividad está inspirada en el primer Día de Acción de Gracias, celebrado por los peregrinos junto con la tribu Wampanoag.

Día de Navidad

  • Fecha: viernes 25 de diciembre
  • Motivo: se celebra el 25 de diciembre en honor al nacimiento de Jesucristo. Aunque tiene un significado religioso para los cristianos, muchas personas no cristianas también participan de las celebraciones, siguiendo tradiciones seculares.

¿Qué otros días son considerados para descansar?

  • Viernes Santo (Good Friday - 3 de abril): Aunque no es un feriado oficial en todos los lugares, es reconocido especialmente en algunos mercados financieros y en ciertos estados, donde se observa como un día especial.
  • Black Friday (27 de noviembre de 2026): Este día, que sigue a Acción de Gracias, es famoso por las rebajas y promociones. Aunque no es un feriado oficial, muchos comercios operan con horarios reducidos o cierran parcialmente debido al alto volumen de compras.
  • Nochevieja (31 de diciembre de 2026): Es común que en este día las jornadas laborales sean más cortas, ya que muchas personas se preparan para celebrar la llegada del nuevo año.
