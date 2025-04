Este sábado 19 de abril, Ivana Yturbe celebró sus 29 años rodeada del cariño de su familia, compartiendo momentos especiales junto a su esposo Beto Da Silva y su hija de tres años. A través de sus redes sociales, la modelo ha dejado ver lo bien que la está pasando en esta fecha tan importante, disfrutando de una celebración íntima y familiar.

Por su parte, Beto Da Silva enterneció a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a Ivana Yturbe por su cumpleaños. El futbolista peruano decidió expresar públicamente su amor y admiración por su esposa, escribiendo unas palabras llenas de sentimiento que rápidamente generaron reacciones entre sus fans, destacando su lado más romántico.

Beto Da Silva enternece con romántica dedicatoria a Ivana Yturbe por su cumpleaños

Beto Da Silva no dejó pasar desapercibido el cumpleaños de Ivana Yturbe y decidió homenajearla con un emotivo mensaje en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista peruano compartió fotos de su esposa, junto a unas conmovedoras palabras para ella, expresando no solo su amor, sino también su respeto y gratitud. “Hoy cumple años mi amada esposa. Y es que compartir cada año junto a ella es un libro abierto, una aventura inacabable. Sus emociones me mantienen en estado de alerta, hacerla feliz es mi deseo más profundo”, escribió el jugador de Cienciano.

Mensaje de Beto Da Silva a Ivana Yturbe. Foto: instagram.

Asimismo, el deportista profundizó en el valor que Ivana tiene en su vida y lo afortunado que se siente por formar una familia con ella. “Quiero agradecerle a Dios y a la vida por ponerte en mi camino y darme una hermosa familia. Que seas eternamente feliz y que sigamos construyendo nuestro futuro, digo nuestro porque desde que te vi mi corazón se unió al tuyo. Espero estar siempre a tu altura, te amo”, añadió Da Silva.

La respuesta de Ivana Yturbe no tardó en llegar. Conmovida por las palabras de su esposo, comentó: “Te amo amor, gracias por estar en mi vida”. Asimismo, los seguidores de la pareja reaccionaron con ternura ante el gesto, logrando más de 24 mil ‘me gusta’ y cientos de mensajes. Entre los comentarios destacaron frases como: “Muero de amor por ellos”, “Eres muy afortunado de tenerla”, “Me hizo llorar”, y “Busca hacerla feliz y quiere estar a su altura, cosas que ya casi ningún hombre hace”.

Ivana Yturbe comparte reflexivo mensaje por su cumpleaños

Días antes de su cumpleaños, Ivana Yturbe adelantó la celebración con una tierna actividad familiar: un romántico picnic junto a su esposo, Beto Da Silva, y su pequeña hija. Este 19 de abril, la modelo compartió un mensaje lleno de reflexión y gratitud. A través de sus redes sociales, expresó lo feliz que se siente al llegar a esta etapa de su vida. “29 años, y qué bonito se siente estar exactamente aquí y ahora. Gracias por todas las personas que pertenecen a mi círculo íntimo, no se vayan nunca”, escribió, destacando el apoyo de quienes la rodean.

Ivana Yturbe celebra sus 29 años. Foto: instagram.

“Hoy quiero dedicarle este día a mi niña interior y a esa adolescente que vivió sus veintes bajo un reflector, y contarle que muchas de esas inseguridades que teníamos ya no existen, que lo estamos haciendo bien y que, por fin, nos amamos y valoramos”, expresó la exchica reality.

Finalmente, Ivana Yturbe agradeció a la vida por haber formado la familia que siempre soñó. “Te agradezco porque escogiste a las personas indicadas y lograste eso con lo que siempre soñaste: tu familia. Gracias, Diosito, qué bueno eres conmigo”, fue el especial mensaje de la modelo en este día especial.