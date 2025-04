Ivana Yturbe volvió a estar en el centro de atención tras brindar declaraciones en la edición del 4 de abril del programa 'América hoy', donde fue consultada sobre su cercanía con Christian Cueva y su distanciamiento con Pamela López, con quien en el pasado mantuvo una amistad cercana. La influencer radica actualmente en Cusco junto a su esposo, el futbolista Beto Da Silva, quien comparte equipo con Cueva en Cienciano.

Durante la entrevista, Ivana sorprendió al confirmar que, pese a las controversias, mantiene una relación amistosa con la actual pareja de Pamela Franco. Asimismo, se refirió a los malentendidos que afectaron su vínculo con Pamela López, asegurando que ya fueron conversados, aunque admitió que la comunicación entre ambas se ha reducido.

¿Qué dijo Ivana Yturbe sobre su amistad con Christian Cueva?

Al ser abordada por las cámaras, Ivana Yturbe declaró: “Trabaja con Beto, es un compañero amigo de nosotros, muy cercano y claro que hemos tenido la oportunidad de frecuentarlo en algún momento”. Con tono relajado, bromeó sobre no ser invitada a las reuniones del equipo: “Las parrillas las hacen entre los chicos, ya están como en el colegio (...) me están excluyendo”. Sobre si Cueva y Beto se portan bien en esos encuentros, respondió entre risas: “Beto se porta bien siempre, si no, ya sabe”.

En cuanto a los escándalos recientes de Christian Cueva, fue enfática: “Lo que le tengo que decir a mis amigos, a todos se los digo frente a frente y definitivamente cuando hacen las cosas mal a los amigos también se les dice”. Sobre su actual situación con Pamela Franco, señaló: “No he tenido la oportunidad de verlos juntos, pero lo veo feliz y super enfocado en su trabajo, con muchas ganas de ver a sus hijos y creo que eso es lo primordial”.

Ivana Yturbe y su relación con Pamela López

En otro momento, Ivana se refirió a Pamela López, con quien tuvo una fuerte amistad cuando sus esposos coincidían en clubes. Sin embargo, reconoció que hoy no mantienen una relación cercana: “Hemos conversado, hemos dejado todos los puntos que en algún momento las amigas tienen que dejar en claro, y ya, todo está bien”.

La modelo aclaró que si bien ya no hay conflictos, el contacto entre ambas es mínimo. “No tengo tanta comunicación ahora con Pame, definitivamente le deseo lo mejor, porque yo creo que una mamá feliz, cría niños felices”, expresó con tranquilidad.