Durante los últimos días, el nombre de Xiomy Kanashiro ha resonado con fuerza en el entorno mediático peruano tras verse envuelta en las controversias entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. Sin embargo, la conductora de televisión decidió romper su silencio no solo para aclarar su vínculo con el exjugador, sino también para revelar un capítulo poco conocido de la vida del deportista.

Kanashiro aseguró que su cercanía con Farfán no nació de un romance improvisado, sino de una amistad sólida de más de cuatro años. En declaraciones recientes, la figura de Panamericana TV confesó que acompañó al exfutbolista en uno de sus momentos más delicados, cuando, afectado por una tragedia familiar, llegó a expresar que ya no deseaba seguir viviendo.

La dura confesión de Xiomy Kanashiro sobre Jefferson Farfán

La relación entre Xiomy Kanashiro y Farfán ha estado bajo la lupa tras hacerse público un depósito de 15 mil soles que el exfutbolista habría realizado a la conductora. Frente a los ataques y rumores, la 'Chinita' decidió pronunciarse y aclarar no solo ese aspecto, sino también el contexto emocional que vivió el exseleccionado nacional.

“Quiero aclarar que con él (Farfán) siempre hemos sido amigos. En los últimos meses del año pasado empezamos a hablar un poco más. ¿Por qué? A finales de setiembre Jefferson pasa un momento delicado, no hace falta explicarlo (...) En ese tiempo Jefferson no quería vivir, era un mal momento por el que estaba pasando, y yo por el cariño que le tengo, porque teníamos una amistad de cuatro años, yo lo vi mal, destrozado, con el corazón partido, en todo ese tiempo yo estuve ahí”, señaló.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se juntaron tras el mal momento

La cercanía entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán fue creciendo tras este periodo crítico. La conductora explicó que su vínculo sentimental surgió de manera natural, una consecuencia de la confianza y apoyo mutuo que fueron construyendo con el tiempo. Fue recién en enero de 2025 que el propio Farfán le confesó que ya no la veía solo como una amiga.

“El 6 de enero conversa conmigo y me dice que ya no tenía un gusto hacia mí como amigos, sino como algo más, por eso desde ese día hablamos y el 14 de febrero se me declara”, relató Xiomy Kanashiro, quien también le respondió a Darinka Ramírez por el depósito de S/15.000 que le realizó Jefferson Farfán a inicios de este año.