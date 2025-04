En una reveladora entrevista emitida el sábado 12 de abril en el programa 'Esta noche' con 'La Chola Chabuca', Pamela López rompió su silencio y ofreció impactantes declaraciones sobre su relación de más de una década con el futbolista Christian Cueva. Durante la conversación, López no solo compartió aspectos íntimos y hasta ahora desconocidos de su vínculo con el seleccionado peruano, sino que también confirmó que mantuvo contacto con él durante la Copa América 2024, desarrollada en Estados Unidos.

Uno de los momentos más controversiales de la entrevista fue cuando Pamela reveló que Cueva insistió en retomar su relación e incluso buscó su perdón hasta un día antes del cumpleaños de Pamela Franco, actual pareja del futbolista. “Al día siguiente lo llevan o él va al cumpleaños de la persona con la que ahora él comparte (Pamela Franco)”, expresó la influencer visiblemente afectada.

Detalles de la reconciliación fallida entre Christian Cueva y Pamela López

Durante su entrevista con 'La Chola Chabuca', Pamela López compartió el difícil momento en que se desmoronó toda posibilidad de reconciliación con Christian Cueva. Según relató, un día después del cumpleaños de Pamela Franco, cuando se encontraba en Estados Unidos —donde se desarrollaba la Copa América 2024—, se levantó con una sensación de angustia que no podía explicar. “Todo el lunes él no me había escrito, cosa que era rara porque él estaba buscando mi perdón por todo lo que me había confesado”, comentó, dejando entrever que algo no andaba bien desde la noche anterior.

La incertidumbre terminó la mañana siguiente, cuando entre las 10 y 11 a. m., Cueva le envió un mensaje pidiéndole que retomaran su relación en privado: “Amor, ¿te parece si hacemos las cosas bien y dejamos de aparecer en TV?”, le escribió el futbolista. Sin embargo, la ahora animadora de eventos no respondió debido al malestar que sentía por el silencio del día anterior. Fue entonces cuando, alrededor del mediodía, una conductora de televisión cercana a ella la contactó para advertirle que estaban a punto de difundirse imágenes de 'Aladino' asistiendo al cumpleaños de Pamela Franco. “Me contaron lo que iba a pasar”, añadió Pamela López, confirmando así la traición y poniendo punto final a toda posibilidad de reconciliación.

¿Qué le dijo Christian Cueva a Pamela López tras asistir al cumpleaños de Pamela Franco?

Luego de que se difundieran las imágenes de Christian Cueva llegando al cumpleaños de Pamela Franco, Pamela López enfrentó al futbolista esperando una explicación, pero lo que recibió, según su testimonio, fue una respuesta fría y evasiva. “Fue cobarde, me dijo: 'ya está, estábamos mal'”, reveló durante la entrevista, dejando claro que la actitud del jugador la decepcionó profundamente. Ante la falta de respuestas claras, ella le envió un extenso mensaje expresándole su dolor y su decisión de cerrar el capítulo. “Le escribí un 'testamento' y le dije que las explicaciones estaban de más… Me dijiste muchas cosas y ahora...”, relató visiblemente afectada.

Pamela también comentó que, tras la polémica, Cueva evitó el contacto directo y parecía resguardarse en casa de Pamela Franco, a juzgar por lo que se mostraba en televisión. “Supuestamente estaba con ella en su casa, no podía salir porque todas las cámaras de TV estaban ahí afuera… me imagino que estaba con ella”, añadió. Para López, este acto marcó el final definitivo de su matrimonio: “Fue cobarde, así fue como se acabó mi matrimonio”, sentenció.