Claudia Portocarrero, recordada por el público como la carismática 'Ñañita', ha sorprendido con su regreso a la televisión peruana luego de seis años alejada de las pantallas. La exmodelo reapareció en 'El gran chef famosos', reality culinario de Latina, donde demostró una faceta diferente al enfrentarse a los retos de la cocina. Aunque fue eliminada en las primeras etapas del programa, actualmente sigue en competencia en la fase de repechaje.

En una reciente entrevista, Claudia dejó entrever que su paso por el reality podría marcar su despedida definitiva de la televisión. La popular ‘Ñañita’ reveló que sus prioridades han cambiado, ya que ahora reside en Holanda junto a su familia y se dedica a su nueva carrera como coach motivacional. Este retorno fugaz al mundo del espectáculo sería una forma de cerrar un ciclo, mientras se enfoca de lleno en sus proyectos personales y en su vida lejos de los reflectores.

Claudia Portocarrero se despide de la televisión

Claudia Portocarrero, figura muy recordada de la televisión peruana, vive actualmente en Holanda junto a su esposo, Michael Witkamp, y su hija de 9 años. Sin embargo, aprovechó unas breves vacaciones para volver al Perú después de seis años alejada de la pantalla chica. Es así que la exmodelo tomó el desafío de unirse al programa 'El gran chef famosos' marcando su regreso a la televisión en una etapa completamente distinta de su vida.

“Ya no tenía pensado regresar a la televisión porque no estoy interesada en regresar”, se sinceró la popular ‘Ñañita’ en entrevista con Trome. “Pero se me presentó la posibilidad de estar en el programa y yo agradecida. Es una terapia maravillosa, una linda experiencia”, agregó sobre su participación en el reality de Latina.

Al ser consultada sobre si este sería su adiós definitivo a la televisión, Claudia Portocarrero respondió: “Se podría decir que sí porque estoy enfocada en el desarrollo personal y en el mundo de la transformación”. Hoy, su mirada está puesta en sus nuevos objetivos, especialmente en su nueva vocación como coach motivacional. Entre sus planes destaca la creación de una escuela dedicada al crecimiento personal. “Estoy con un proyecto bonito de sacar una escuela prontito, donde contaré con coaches internacionales”, adelantó entusiasmada.

Claudia Portocarrero revela cómo es su relación con Dilbert Aguilar

En una reciente entrevista con La República, Claudia Portocarrero compartió detalles sobre su relación actual con Dilbert Aguilar, su expareja con quien mantuvo una relación de 12 años, pero con quien ahora tiene una buena amistad. Aunque no se ven ni conversan con frecuencia, la exmodelo dejó claro que siempre ha tenido un gran aprecio por él. “Dilbert es un ser maravilloso, una persona a quien respeto mucho y quiero mucho”, expresó Claudia.

Sobre la situación actual de ambos, Portocarrero mencionó que cada uno está enfocado en diferentes aspectos de su vida. Mientras Dilbert Aguilar sigue dedicado a su carrera musical y su familia, Claudia disfruta de su vida en Holanda con su esposo y su hija. “No hablamos mucho con Dilbercito, no hablamos mucho porque cada uno está en lo suyo, tenemos una vida totalmente, él está con su trabajo y con su familia, yo con mi esposo, con mi hija, con mi hogar, yendo, viniendo de Holanda”, comentó.