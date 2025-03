El accidente ocurrió mientras Claudia Portocarrero se encontraba en la fase final de la elaboración de su tortilla de huevera. En un instante de distracción, la participante se cortó el dedo, lo que generó preocupación tanto en el set como entre los televidentes.

Este tipo de incidentes no son inusuales en programas de cocina, donde la presión y el tiempo son factores constantes. La valentía de Claudia Portocarrero al continuar a pesar del dolor, resalta la pasión que los concursantes tienen por la gastronomía y la competencia.

Se vivió un momento de tensión en el set

Todo comenzó cuando Claudia Portocarrero se cortó el dedo, cuando estaba picando unas verduras, lo que ocasionó un momento de tensión en el set por el accidente en vivo. Afortunadamente, recibió atención médica inmediata, lo que permitió que el corte no se convirtiera en un problema mayor.

A pesar del dolor y la incomodidad, Claudia Portocarrero decidió no rendirse. Con una venda en su dedo, continuó trabajando en su tortilla de huevera, un plato que había preparado con esmero. Sin embargo, el sangrado no se detuvo y la tuvieron que retirar de su estación de trabajo.

Fue ahí donde el médico del programa ‘El gran chef: extremo’ determinó que Claudia Portocarrero debía abandonar el canal para ser atendida en una clínica. “No va a poder seguir (cocinando) con vendaje”, sentenció.

PUEDES VER: Claudia Portocarrero revela cómo es su actual relación con Dilbert Aguilar

Claudia Portocarrero abandonó la competencia

Tras escuchar las indicaciones del médico del programa, Claudia Portocarrero abandonó el programa y así la mandaron a ‘Noche de eliminación’, ya que no pudo terminar su platillo y entregarlo a los jurados.

“Bueno chicos, el doctor me acaba de decir que me tengo que retirar y definitivamente me apena mucho, me duele, me frustra. Hay sentimientos encontrados, pero nos vemos en la Noche de Eliminación”, mencionó la modelo ante las cámaras.