Dilbert Aguilar, conocido por ser un ícono en la escena de la cumbia, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su relación pasada con Claudia Portocarrero y cómo mantiene una amistad con ella. El cantante, que estuvo 12 años junto a la popular ‘Ñañita’, expresó que la ruptura no fue fruto de conflictos o infidelidades, sino de un desgaste que ambos asumieron con madurez. Esta cercanía, sin embargo, ha resultado difícil de comprender para su actual pareja, Jhazmín Gutarra, quien aún siente cierta incomodidad ante esta situación.

El vínculo de amistad entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero demuestra que es posible superar una ruptura y mantener un lazo de respeto y compañerismo. No obstante, el cantante admite que es natural que surjan reservas al respecto, especialmente de la persona con quien se comparte una nueva etapa amorosa. “Ella como que no lo asimila mucho”, comentó Aguilar refiriéndose a Gutarra.

Dilbert Aguilar cuenta por qué terminó su relación con Claudia Portocarrero

La relación de 12 años entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero no pasó desapercibida para el público. Ambos compartieron escenarios y giras, siendo una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el cantante explicó que la constante convivencia, tanto en la vida personal como profesional, llevó a un desgaste natural de la relación.

“Nos despertábamos juntos, íbamos al canal juntos, veníamos al periódico juntos, a las giras juntos… como que ya te aburres y el amor se va apagando y se convierte en amistad”, mencionó Aguilar.

Dilbert Aguilar, su amistad con Claudia y cómo toca su pareja esta situación

Dilbert Aguilar destaca que su actual pareja, Jhazmín Gutarra, no ha logrado asimilar del todo esta amistad entre él y Claudia Portocarrero. La situación resulta entendible, dado que no es común mantener una relación tan estrecha con una expareja. “Yo ahora la entiendo bien, porque siempre tienes ese rencor de que yo esté pegado a ella, pero no hay nada, somos patas”, afirmó Aguilar.

El cantante destacó que, a pesar de las dificultades, mantiene una comunicación honesta con Jhazmín Gutarra, con la esperanza de que pueda entender la importancia de mantener la amistad con Claudia. “Nos hemos frecuentado muchas veces con ella”, dijo Aguilar, dejando en claro que este contacto ha sido siempre desde un espacio de respeto y sin intenciones románticas.