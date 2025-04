Susana Alvarado, la cantante de Corazón Serrano, ha causado revuelo en las redes sociales tras compartir las primeras imágenes de su viaje a República Dominicana junto a Paco Bazán. Esta publicación llega en medio de la polémica por el ampay de 'Magaly TV, la firme' en las que se les veía discutiendo y luego besándose. La atención del público se ha intensificado, especialmente porque en una de las fotos, la cantante parece lucir un llamativo anillo, lo que ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales.

Según el registro migratorio presentado por Magaly Medina, Paco Bazán y Susana Alvarado salieron del Perú el 9 de abril con rumbo al Caribe. A medida que continúan compartiendo momentos juntos en redes sociales, las especulaciones sobre su relación crecen, y los seguidores permanecen expectantes, esperando una posible oficialización.

Las primeras fotos de Susana Alvarado y Paco Bazán en República Dominicana

Al llegar a República Dominicana, Susana Alvarado compartió con sus seguidores algunas de las primeras imágenes de su viaje, mostrando los paisajes tropicales con palmeras y el mar azul, un primer vistazo a la belleza natural del Caribe. Paco Bazán también subió fotos similares, capturando la esencia del destino y compartiendo con sus seguidores su disfrute del paraíso tropical.

Sin embargo, pronto la cantante de cumbia sorprendió a todos con una foto en la que se la veía luciendo unos grandes lentes de sol y un llamativo anillo con una piedra brillante en su mano, lo que no tardó en generar rumores y especulaciones entre los usuarios de redes sociales sobre su posible significado.

Por otro lado, Susana también reposteó en su Instagram una historia de la cuenta de Paco Bazán en la que solo se veía su hombro, mientras ella tomaba una foto de él, luciendo un atuendo claramente relajado y veraniego. Esta pequeña interacción solo fortaleció las especulaciones y pareció confirmar aún más la relación que está tomando forma entre ambos.

Poco después, Paco Bazán subió un carrusel de fotos en su cuenta, mostrando momentos del viaje, entre ellos una imagen en la que disfrutaba de una bebida y una romántica foto en la que sus rodillas se tocaban mientras la mano de la cantante descansaba sobre su pierna. Estos gestos no pasaron desapercibidos para sus seguidores, quienes celebraron con entusiasmo lo que parecía ser una relación que está cada vez más cerca de ser oficial. Para sorpresa de muchos, Susana Alvarado no tardó en dejarle su respectivo 'like' a la publicación, confirmando así que ambos continúan mostrando su cercanía en las redes sociales.

Susana Alvarado le dio 'me gusta' a la publicación de Paco Bazán. Foto: difusión

La reacción de Paco Bazán al ser consultado por ampay con Susana Alvarado

Tras la difusión de las imágenes en medio de una tensa discusión con Susana Alvarado, Paco Bazán intentó evitar dar declaraciones sobre el ampay. Al finalizar la emisión de 'El deportivo en otra cancha', la reportera Nataly Julca se acercó al conductor para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, tras indicar que ya había grabado la despedida, un miembro del equipo de producción de Bazán cerró la puerta en su rostro, bloqueando cualquier contacto con la prensa.

A pesar de este intento por evitarla, Julca no se rindió y, con determinación, abrió nuevamente la puerta preguntando: "¿No podemos pasar?". La respuesta fue tajante: "No pueden pasar". Además, el informe presentado en el programa de Magaly Medina reveló cómo Bazán intentó evadir aún más a los medios al salir por una puerta trasera del canal ATV, dejando en claro su deseo de mantener en privado su relación con Susana Alvarado.