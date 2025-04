Las imágenes en las que Susana Alvarado, entre lágrimas, le reclama a Paco Bazán y luego se dan un beso en la capilla del aeropuerto han dejado paralizada a la farándula peruana. En su más reciente programa, Magaly Medina defendió su ampay, aclarando que no veía nada malo en difundirlo, a pesar de la reacción de Paco, quien le cerró la puerta en la cara a una reportera de 'Magaly TV, la firme', mientras esta intentaba obtener sus declaraciones.

Sin embargo, las imágenes no fueron bien recibidas por las integrantes de Corazón Serrano, como Kiara Lozano y Lesly Águila, quienes salieron a defender a su compañera y criticaron que ese tipo de contenido haya sido transmitido en televisión nacional. “Hay gente así (Magaly Medina), ¿qué se puede hacer? Solo sean felices y dejen que los demás lo sean”, expresó Lozano en un live de TikTok, totalmente indignada, ya que considera que hoy en día nadie puede compartir un momento sin que alguien con un celular lo grabe.

Magaly Medina ninguneó a las cantantes de Corazón Serrano

Tras emitir un extracto en su programa de la defensa que hicieron Kiara Lozano y Lesly Águila hacia su amiga Susana Alvarado, Magaly Medina no dudó en minimizar a las cantantes de Corazón Serrano, llamándolas “desconocidas”.

“Lo que pasa es que si las chiquitas (Lozano y Águila) si las ven chapando con alguien, nadie las va a grabar porque no las conocemos. Ese es el problema. Susana Alvarado se hizo conocida por este pseudo romance para promocionar la fiesta de aniversario de Corazón Serrano, y luego esa relación comercial o amical se convirtió en un romance real”, afirmó Magaly en vivo, enfrentándose así a dos de las cantantes más populares de la agrupación.

La polémica conductora no tardó en responder nuevamente, aclarando que las imágenes de Paco y Susana besándose y discutiendo no eran un momento íntimo, como habían señalado Lozano y Águila.

“Han salido a reclamar y dicen que hemos puesto un momento íntimo. Miren, eso no es un momento íntimo. Si te das un beso delante de la gente, no es íntimo. Es un momento de amor que se comparte con los demás porque no te importa que te graben. Lo que pasa es que era un momento en el que esta chica lloraba, discutía con él. Entonces, si no quieres que nadie se entere de que la chica está ‘moqueando’, te vas a otro lugar, no a resolver tus conflictos personales”, explicó la ‘Urraca’ en su programa.

Paco Bazán y su primera aparición tras ampay con Susana Alvarado

En su programa en vivo ‘El Deportivo en Otra Cancha’, Paco Bazán apareció sonriente, pero claramente incómodo. A pesar de estar en el centro de todos los reflectores debido al ampay filtrado con Susana Alvarado, el conductor decidió no abordar el tema y, en lugar de eso, desvió la atención hacia otros aspectos del programa. Al saludar a la audiencia, Paco comentó:

“¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy saludando, ¿qué les pasa, chicos? Por aquí Paco Bazán, estamos en vivo y en directo. Ayer también estuvimos en vivo", aclaró el exarquero, mirando la hora en su celular, dejando en claro que su programa no es grabado, como dejo entrever Magaly Medina.