Elías Montalvo participó en 'El valor de la verdad' y reveló detalles inéditos de su vida, incluyendo el romance que mantuvo con Peter Fajardo durante su paso por 'Esto es guerra'. En una de las preguntas del programa, confesó extrañar al productor, lo que dejó a muchos asombrados.

En una transmisión en vivo posterior, Elías volvió a generar revuelo al confirmar que tuvo un encuentro con Fajardo el mismo día que grabó el episodio con Beto Ortiz. El joven influencer destacó que mantiene una relación cordial con el productor de América Televisión, a quien respeta profundamente.

Elías Montalvo revela detalles de su encuentro con Peter Fajardo

El conductor Beto Ortiz realizó un live en Instagram junto a Elías Montalvo durante la emisión de 'El valor de la verdad'. En esta conversación, el periodista le preguntó al tiktoker sobre su relación con Peter Fajardo y si pensaba que se comunicaría con él después de su participación en el programa de confesiones.

La pregunta hizo reír nerviosamente a Elías Montalvo, quien confesó que recientemente se habían encontrado. “Nos vimos hace… El día que grabamos. Curioso”, afirmó.

Por su parte, Beto Ortiz comentó que este encuentro podría haberse dado porque Fajardo se enteró de su participación en 'El valor de la verdad'. “Qué casualidad, ¿Cómo supo? ¿Tú crees que se enteró que estábamos grabando?”, cuestionó Ortiz. Elías, por su parte, respondió con una simple afirmación: “Probablemente”.

El joven influencer aprovechó la ocasión para aclarar que mantiene una relación cordial con Peter Fajardo. “Yo a Peter lo respeto, lo saludo siempre cordialmente, hablamos, pero más allá no somos amigos, no hablamos todos los días. El día que lo veo en la calle, lo saludo y todo bien”, aseguró Elías.

Más tarde, Beto Ortiz sugirió que existe la posibilidad de que Peter Fajardo vuelva a establecer contacto, ya que durante su participación, tanto sus amigos como su madre hablaron de manera positiva sobre el productor de 'Esto es guerra'. A lo que Elías respondió afirmando que era cierto y que no tendría motivos para hablar mal de su expareja.

Elías Montalvo confirma que extraña a Peter Fajardo

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Elías Montalvo respondió que extrañaba a Peter Fajardo. El exchico reality tuvo palabras emotivas para el productor de 'Esto es guerra', señalando que vivieron buenos momentos juntos. “Considero que ha sido una buena persona y extraño esa persona que era, que fue conmigo, no la persona que sentí que no me respaldó (en el momento de mi accidente en EEG), que no hizo nada. Siento que pudo haber hecho algo por todo lo que había pasado”, mencionó el influencer.

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, los acompañantes de Elías Montalvo sorprendieron al expresar halagos hacia Peter Fajardo. Su mejor amiga, Ana Moloche, destacó que Peter había sido una excelente persona durante la relación que mantuvo con el influencer.

“Los lindos momentos que han compartido. Yo también lo conozco, lo conocí cuando salía con Elías, hemos compartido muchos momentos lindos con él. Una persona con la que compartes lindos momentos, siempre vas a tener los recuerdos de eso. Sí, sabía que extrañaba esos momentos, se extrañan los lindos momentos”, expresó la mejor amiga del tiktoker.

Por su parte, la madre de Elías Montalvo afirmó de manera breve pero clara: “Es una buena persona”, dejando en evidencia que el productor de 'Esto es guerra' se comportó de manera respetuosa y cordial con ellos.