Elías Montalvo vuelve a ser el centro de atención mediática tras confirmarse su participación como protagonista en 'El valor de la verdad', este 6 de abril por la señal de Panamericana. En el programa, el modelo revelará detalles exclusivos sobre su paso por 'Esto es guerra' y compartirá momentos inéditos de su experiencia en el reality.

En particular, se centrará en uno de los episodios más impactantes de su trayectoria: la caída que sufrió desde más de 10 metros de altura durante uno de los juegos del programa. Este accidente, ocurrido en septiembre de 2021, marcó un antes y un después en su vida, y el público podrá conocer, de primera mano, cómo vivió ese aterrador episodio. En esta nota, recordamos aquel angustioso momento que conmocionó a todos los seguidores de 'Esto es guerra'.

La aterradora caída de Elías Montalvo en ‘Esto es guerra’

La noche del martes 21 de septiembre, Elías Montalvo vivió uno de los momentos más dramáticos en la historia de 'Esto es guerra'. Durante un juego de altura, el joven concursante perdió el reto y debía caer al vacío, siendo sujetado por una soga conocida como "línea de vida". Sin embargo, un fallo técnico provocó que la línea de vida no funcionara correctamente, lo que hizo que cayera desde una altura de 15 metros, golpeándose estrepitosamente contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que la transmisión en vivo del programa tuvo que ser detenida. Mientras Elías permanecía en el suelo, sus compañeros entraron en pánico, lo que generó caos en el set.

Tras la pausa, los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz continuaron como si nada hubiera sucedido, sin hacer mención del accidente, lo que generó molestias entre los seguidores del programa. Ante el malestar de los televidentes, Johanna San Miguel se pronunció sobre el estado de salud de Elías Montalvo. "Queremos aclarar por si acaso que Elías está estable. Elías está bien, está obviamente en observación", dijo la entonces conductora.

Mientras que Gian Piero Díaz comentó: "Él inmediatamente ha sido trasladado a una ambulancia para que le hagan todos los chequeos, él ha salido caminando obviamente del estudio, eso nos dio tranquilidad". Aunque Elías fue atendido rápidamente y su estado de salud fue confirmado como estable, el incidente quedó grabado como uno de los más impactantes en la historia de 'Esto es guerra'.

Las primeras declaraciones de Elías Montalvo tras accidente en 'Esto es guerra'

Días después del accidente, Elías Montalvo rompió su silencio en su cuenta oficial de Instagram para tranquilizar a sus seguidores y revelar su estado de salud. Desde el hospital, el chico reality expresó: “Cómo están amigos, hago estas historias para decirles que todo bien, me encuentro estable, gracias a Dios tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre”. Aseguró que, tras las pruebas médicas, los resultados fueron positivos, sin fracturas, y que solo había sufrido un golpe en su pie izquierdo, el cual fue vendado. "Me tomaron tomografía, radiografías en el pie, las piernas, la columna, en todo sitio. Estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo", añadió.

A pesar de la caída, Elías se mostró tranquilo y agradecido por la preocupación de sus seguidores. “Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, estoy en observación y nada, gracias a todos por su preocupación, he recibido muchos mensajes”, comentó. Finalmente, el chico reality afirmó que esperaba volver más fuerte al programa de competencia.

El regreso de Elías Montalvo tras accidente en 'Esto es guerra'

El 27 de septiembre de 2021, Elías Montalvo hizo su esperado regreso a 'Esto es guerra' después de varios días de ausencia y de estar en la clínica debido a la aterradora caída que sufrió en vivo. El joven Tiktoker ingresó al set con un yeso en el pie y utilizando muletas, evidenciando las secuelas del accidente. A pesar de su evidente recuperación, Elías mostró una gran emoción y nerviosismo al regresar.

"Estoy emocionado, con sentimientos encontrados y muy nervioso. Muy agradecido primero que nada con Dios por esta segunda oportunidad. He vuelto a nacer, prometo hacer las cosas bien, me encanta estar aquí con un ambiente chévere con mucho amor y mucho cariño", fueron las primeras palabras de Montalvo al retomar su lugar en el programa, agradeciendo a todos sus compañeros por el apoyo recibido.