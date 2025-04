Elías Montalvo expone detalles de su romance con Peter Fajardo y conmueve con sus palabras: "Lo extraño"

Elías Montalvo es el quinto participante de 'El valor de la verdad' y sorprendió al revelar detalles inéditos de su vida. Entre ellos, el romance que mantuvo con Peter Fajardo durante su paso por 'Esto es guerra' y, pese a que ya pasaron varios años desde el final de su relación, confesó en el sillón rojo que aún extraña al productor del reality de América Televisión.

Asimismo, los acompañantes de Elías en el programa de Beto Ortiz sorprendieron al llenar de halagos a Fajardo. Su mejor amiga, Ana Moloche, indicó que Peter había sido una buena persona durante el tiempo de relación que tuvo con el exchico reality y a estas palabras de agradecimiento se sumaron la madre del influencer y su mejor amigo. "Uno también extraña los momentos que pasas con esa persona", expresaron.

Elías Montalvo admite que extraña a Peter Fajardo, productor de 'Esto es guerra'

"Los lindos momentos que han compartido. Yo también lo conozco, lo conocí cuando salía con Elías, hemos compartido muchos momentos lindos con él. Una persona con la que compartes lindos momentos, siempre vas a tener los recuerdos de eso. Sí, sabía que extrañaba esos momentos, se extrañan los lindos momentos", indicó la mejor amiga de Elías Montalvo sobre el romance del exchico reality con Peter Fajardo.

"Es una buena persona", acotó la madre de Elías. Tras esto, el exintegrante de 'Esto es guerra' también contó algunos detalles de la relación que mantuvo con Peter Fajardo, productor del reality de competencia. "Considero que ha sido una buena persona y extraño esa persona que era, que fue conmigo, no la persona que sentí que no me respaldó (en el momento de mi accidente en EEG), que no hizo nada. Siento que pudo haber hecho algo por todo lo que había pasado", expresó.