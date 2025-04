Elías Montalvo dejó a todos sorprendidos cuando confesó que Hugo García fue su 'crush' durante su tiempo en 'Esto es guerra'. Montalvo recordó cómo se sintió atraído por el exintegrante del reality, a pesar de que la relación entre ambos solo fue de amistad. El tiktoker detalló cómo, durante su tiempo juntos en el programa, malinterpretó las muestras de cariño de García, como los abrazos y gestos cercanos, pensando que había algo más. "Teníamos una buena comunicación como compañeros, me abrazaba, como un hermanito", dijo Montalvo en 'El valor de la verdad'.

Elías explicó que, aunque sentía una fuerte atracción por Hugo, siempre fue consciente de que su amor era imposible, debido a que Hugo García es heterosexual. Montalvo compartió en una entrevista que vivió su propio “drama interno” mientras desarrollaba estos sentimientos, sabiendo que no podía hacer nada al respecto. "Dentro de mí ya nacía algo, pero también tenía en cuenta que no podía hacer nada porque él es heterosexual", expresó.

La reacción de Hugo García al conocer los sentimientos de Elías Montalvo

Después de que Elías Montalvo hiciera pública su atracción hacia Hugo García durante un live, la reacción de Hugo no se hizo esperar. Según Elías, al día siguiente, los seguidores comenzaron a comentar que Hugo había dejado de seguirlo en redes sociales. "Los seguidores me decían 'Hugo te dejó de seguir' y yo dije '¿qué?'... No creo que sabía, se estaba enterando por el live", comentó Elías, sorprendido por la reacción de su excompañero.

A pesar de la situación, Hugo García aclaró su postura sobre la confesión de Montalvo. Según Elías, Hugo explicó que no se sintió ofendido, sino que simplemente había estado revisando sus cuentas. "Según él no lo tomó mal, dijo que hacía una limpieza en sus redes sociales, con la gente con la que ya no hablaba, ya no frecuentaba", dijo Montalvo, añadiendo que su relación con Hugo siempre fue buena, aunque limitada a lo profesional. "Fuimos, más que amigos, compañeros, nos tratábamos muy bien. No salíamos, en el horario laboral frecuentábamos, nos saludábamos de buena manera", comentó.