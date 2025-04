Elías Montalvo, conocido tiktoker y ex participante de 'Esto es guerra', sorprendió a sus seguidores con sus emotivas confesiones durante su participación en el programa 'El valor de la verdad'. En la entrevista, el joven compartió detalles de su relación con el productor de televisión Peter Fajardo, un romance que, aunque tuvo altibajos, dejó huella en su vida personal. La aparición de Montalvo, que estuvo acompañado de su madre y amigos cercanos, dejó en claro que, a pesar de los problemas que surgieron, aún guarda sentimientos hacia Fajardo.

En un momento especialmente emotivo, la madre de Elías, Zaida Sánchez, se mostró muy cercana a Peter Fajardo y no dudó en expresar su aprecio por él. Esta declaración sorprendió tanto a los televidentes como a los presentes, ya que la relación entre Elías y Peter pasó por momentos difíciles, especialmente tras el accidente ocurrido en el set de 'Esto es guerra'.

Madre de Elías Montalvo elogia a Peter Fajardo

Zaida Sánchez, madre de Elías Montalvo, dejó claro que siempre vio en Peter Fajardo a una persona de buen corazón. Al ser consultada por Beto Ortiz sobre la relación entre su hijo y el productor, Zaida respondió de manera positiva. "Es una muy buena persona. (¿Hubiera preferido que Elías siga con él?) Sí", comentó.

"Fue una persona que demostró mucho sentimiento y mucho cariño hacia Elías", comentó Óscar, uno de los amigos cercanos de Montalvo, quien también estuvo presente en el programa. Su amiga Ana también expresó emotivas palabras hacia Fajardo. "Los lindos momentos que han compartido, también lo conozco, lo conocí cuando salía con Elías, Óscar también, la mamá también, una persona siempre vas a tener recuerdo de eso. Extrañas esos momentos también", dijo.

Elías Montalvo admite que extraña a Peter Fajardo

Aunque Elías Montalvo reconoció la bondad de Peter Fajardo, también fue honesto al hablar sobre sus sentimientos actuales. Aseguró que, si bien extraña al productor, lo hace por la persona que fue en el pasado, antes de que su relación se viera afectada por diversos factores. "Considero que, tal cual, ha sido una buena persona y, más allá de que lo extrañe, extraño a esa persona que fue. No a la persona que sentí que no me respaldó en el momento que debía", dijo el exchico reality.