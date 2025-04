Elías Montalvo confesó que Hugo García era su 'crush': "Teníamos una buena comunicación"

Elías Montalvo, exintegrante de Esto Es Guerra, afirmó en "El Valor de la Verdad" que Hugo García era su 'crush' entre los participantes del programa. El influencer dijo que hizo la revelación en una transmisión de TikTok. El guerrero se enteró de su atracción por él, aunque lo bloqueó de todas sus redes tras el anuncio, de acuerdo con el influencer.

"Me preguntaron en un live, yo estaba en México donde vivía con mi ex, estaba con una Margarita encima, caminando por la playa, y me preguntan: 'Oye, quien te gustaba de Esto Es Guerra', y yo le dije que Hugo García, y al día siguiente rebotó en los medios", comentó el músico, quien cree que el chico reality se enteró gracias a la transmisión en vivo.

Consultado por Beto Ortiz sobre si Hugo era de abrazarlo en el camerino, Montalvo señaló que ambos tenían "una buena comunicación como compañeros. Me veía como un hermanito, me abrazaba". Cuando el entrevistador le consultó por qué se enamoraría de alguien a quien veía como un familiar, el tiktoker dijo: "es que yo era el problema. Yo estaba en otro lado, malinterpretaba esas acciones".

No obstante, Montalvo también tenía claro que una relación con García "no podía ser". "Yo quería hacerme mi novela en mi cabeza. No iba a ser posible (...) Me gusta lo difícil, lo que se ve imposible, me ha pasado a veces que donde pongo el ojo, pongo la bala".

Sobre la reacción de Hugo García, quien lo bloqueó de sus redes, el exchico reality sostuvo que "según él no lo tomó mal, dijo que hacía una limpieza de sus redes sociales, con la gente que ya no hablaba, ya no frecuentaba". Consultado por si lo sigue considerando su amigo, Montalvo dijo que "fuimos compañeros. No salíamos. En el horario laboral, nos saludábamos, hablábamos un rato, pero más allá de eso no".

Elías Montalvo admitió sentir atracción por Rosángela Espinoza

En su participación en "El valor de la verdad", Elías Montalvo generó sorpresa al hablar abiertamente sobre su experiencia en Esto es guerra. Durante la entrevista, el conductor Beto Ortiz le formuló una pregunta directa respecto a una posible atracción por Rosángela Espinoza, quien fue su compañera en el reality. El influencer, aunque mostró cierta duda al inicio, terminó confesando que la modelo le “llamaba mucho la atención”.