En medio de una difícil situación legal, Darinka Ramírez ha hecho un fuerte llamado a la reflexión a través de sus redes sociales. La influencer y modelo no solo está enfrentando una denuncia por violencia psicológica contra su expareja, Jefferson Farfán, sino que también ha aprovechado su visibilidad para compartir su experiencia como madre en un emotivo mensaje. A través de un video en TikTok, destacó el incansable rol de las madres, destacando su resiliencia y amor incondicional por sus hijos, a pesar de las adversidades.

La publicación, que ha generado miles de reacciones, llega en un momento delicado, mientras Darinka Ramírez y Jefferson Farfán atraviesan una tensa situación legal relacionada con un presunto incidente de violencia psicológica. Cabe destacar que la madre de la última hija de la 'Foquita' optó por limitar los comentarios en sus redes sociales.

Darinka Ramírez y su tierno mensaje en medio de denuncia a Farfán

Darinka Ramírez ha sorprendido con una reciente publicación en TikTok, donde transmitió un mensaje profundo sobre lo que significa ser madre. La influencer, conocida por compartir fragmentos de su vida personal con sus seguidores, se sinceró sobre los desafíos que enfrenta diariamente. En su video, Ramírez recordó que ser madre no es solo un rol de momentos especiales, sino una responsabilidad que se mantiene 24/7, sin importar el cansancio, la fatiga o las dificultades emocionales.

El mensaje fue claro: “Porque mamá es mamá 24/7, no solo por un ratito, no importa si está cansada, si está teniendo un día difícil, si no se soporta ni a ella misma. Ella sigue cumpliendo con sus hijos, no importa si está en esos días donde las hormonas se vuelven locas, mamá es mamá, sigue ahí firme para su hija”.

Darinka Ramírez denuncia a Jefferson Farfán por violencia psicológica

El contexto detrás de este conmovedor mensaje está marcado por la reciente denuncia de Darinka Ramírez contra su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. Según la denuncia presentada ante las autoridades, la 'Foquita' habría ejercido violencia psicológica sobre la madre de su última hija en un incidente ocurrido el 3 de abril en su hogar, ubicado en el distrito de Jesús María. En ese momento, el exfutbolista peruano, acompañado de su primo Johansson Denegri y su prima Milagros Tábara, llegó a la casa de Ramírez para visitar a la menor.

Denuncia a Farfán.

El conflicto comenzó cuando la niña jugaba con unos juguetes, lo que desencadenó una reacción agresiva por parte de Farfán. Según el testimonio de Ramírez, el exfutbolista habría dicho palabras hirientes como “Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes” y “Te alimentas de mi pensión”, lo que causó un gran malestar en la pequeña, quien comenzó a llorar y se abrazó a su madre. La denuncia resalta cómo Farfán menospreció a Ramírez frente a su hija, lo que la hizo sentir humillada.