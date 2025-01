El exfutbolista Jefferson Farfán volvió a estar en el centro de la atención mediática tras ser visto celebrando el cumpleaños número 27 de la modelo Xiomy Kanashiro. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la 'Foquita' sosteniendo la torta de cumpleaños mientras le cantan, lo que desató más rumores de una posible relación amorosa entre ambos. Aunque tanto Jefferson como Xiomy han asegurado ser solo buenos amigos, esta cercanía ha alimentado las especulaciones, especialmente porque el exfutbolista compartió las imágenes en su propia cuenta de Instagram.

Por su parte, Xiomy Kanashiro ha reiterado que el único vínculo que tiene con Jefferson Farfán es de amistad. Sin embargo, esta no es la primera vez que ambos son vistos juntos en eventos y reuniones sociales, lo que ha intensificado los rumores de un posible romance que aún no ha sido confirmado.

¿Cuál fue el mensaje que lanzó Darinka Ramírez?

Tras la viralización de las imágenes del cumpleaños, Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán y madre de su hija menor, compartió un TikTok que no pasó desapercibido. En el video, Darinka escribió: “Mientras otras quieren hacerse notar, yo no quiero ni que me mencionen”. El mensaje fue interpretado por los usuarios como una indirecta hacia Kanashiro, lo que generó cientos de comentarios en redes sociales.

Además, Darinka utilizó su cuenta de Instagram para compartir otra frase en inglés: “Be good, but never waste your time to prove it” (en español: “Sé bueno, pero nunca pierdas el tiempo para demostrarlo”), lo que reforzó la idea de que sus publicaciones estaban dirigidas a la posible nueva pareja de Jefferson Farfán.

A pesar de los rumores, Darinka ha asegurado que mantiene una relación cordial con la 'Foquita', enfocándose en la crianza de su hija, Luana. En una de sus publicaciones, afirmó: “Muy bien (sobre su relación con Jefferson). No hay por qué tener problemas”.