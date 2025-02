La modelo Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, lanzó una fuerte indirecta en redes sociales, dirigida, presuntamente, al exfutbolista. Esto ocurre luego de que se revelara dos ampays en el que Farfán aparece besándose con la actriz cómica Xiomy Kanashiro en una playa de Piura, Máncora y en una discoteca del sur de Lima, lo que confirmaría una relación sentimental entre ambos.

El programa de Magaly Medina mostró varias publicaciones recientes de Darinka, en las que habría expresado su queja contra el padre de su hija, Jefferson Farfán, por no dedicarle tiempo a la pequeña que tienen juntos. Cabe recordar que la modelo y el conductor de 'Enfocados' siempre han mantenido una relación amical ejemplar.

PUEDES VER: Darinka Ramírez se luce feliz con la familia de Jefferson Farfán en medio de romance con Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez a su hija con Farfán: “Quizás me arrepienta toda la vida del papá que te escogí”

En las publicaciones que Darinka Ramírez compartió en sus redes sociales, y que Magaly Medina presentó en su programa, se puede leer un peculiar mensaje que la modelo decidió hacer público: “Quizás me arrepienta toda la vida del papá que te escogí, pero vivo agradecida con el papá amor que Dios te premió (me quedo donde mi hija sea siempre prioridad)”, acompañado de una imagen de un padre jugando en el mar con su hija.

Pero eso no fue todo. La modelo continuó compartiendo mensajes en los que, aparentemente, hacía pública su queja hacia Jefferson Farfán, quien actualmente estaría dándose una nueva oportunidad en el amor. “Espero que de tu boca jamás salga un ‘ella me alejó de mi hija’ porque intenté de mil formas que fueras un padre presente, pero simplemente no querías”, escribió Darinka Ramírez, de 25 años.

Darinka Ramírez no quiere que la comparen con Xiomy Kanashiro

Días atrás, Jefferson Farfán compartió una foto junto a una mujer, que muchos identificaron como Xiomy Kanashiro, desatando una ola de comparaciones entre ella y Darinka Ramírez en redes sociales. Un seguidor de la modelo no dudó en comentar: “Darinka Ramírez es 50 veces mejor que la bailarina”. Este comentario no pasó desapercibido para Darinka, quien rápidamente respondió con contundencia, pidiendo que no la comparen con Kanashiro, ya que todas las mujeres tienen algo único.

“La belleza no está en el físico, donde todos la buscan, sino en el corazón, donde pocos saben llegar”, contestó Darinka en Instagram. Aunque ha intentado mantenerse al margen de la nueva relación de Farfán, los seguidores no tardaron en mencionar a Xiomy en sus comentarios. Frente a las comparaciones, la empresaria dejó claro: "No comparen, todas tienen lo suyo".