El programa ‘Amor y Fuego’ reveló el lunes 7 de abril imágenes inéditas de Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, quien presentó una denuncia en la comisaría de Jesús María contra el exfutbolista por presunta violencia psicológica. Según el testimonio, Farfán le habría lanzado insultantes comentarios a Ramírez en presencia de su pequeña, durante una visita para ver a la niña.

Según la denuncia a la que tuvo acceso el programa de espectáculos, todo habría comenzado con una discusión entre los dos sobre los juguetes de su hija. En ese momento, el exjugador de fútbol estalló y le reprochó a Ramírez que poseía suficiente dinero para comprar todos los juguetes que quisiera, minimizando a la mujer. “Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes. La vida que tienes es por mí, te vas a regresar a tu casa, te alimentas de tu pensión”, cita parte del documento presentado.

Farfán reacciona tras denuncia de Darinka Ramírez

Ante la denuncia de Darinka Ramírez y su solicitud de medidas de protección, Jefferson Farfán ha optado por una reacción tajante en sus redes sociales. Para evitar más críticas, el exfutbolista decidió cerrar los comentarios de todas sus publicaciones. La última de ellas muestra una emotiva fotografía con su hija, fruto de su relación con Ramírez.

Hasta el momento, Farfán no ha ofrecido su versión de los hechos. La última actualización en las historias de su Instagram muestra imágenes relacionadas con su marca de ropa, que mantiene en el marco de su proyecto como conductor del pódcast ‘Enfocados’.

Jefferson Farfán cerró sus comentarios en redes sociales: nadie puede comentar sus fotografías. Foto: Instagram.

La vez que Darinka Ramírez se quejó de Farfán por no pasar tiempo con su hija

El año pasado, Darinka Ramírez encendió las redes con una serie de publicaciones que no pasaron desapercibidas y que luego fueron difundidas por Magaly Medina en su programa. En uno de sus mensajes más comentados, la modelo dejó entrever su decepción con el padre de su hija, con una frase cargada de emoción: “Quizás me arrepienta toda la vida del papá que te escogí, pero vivo agradecida con el papá amor que Dios te premió (me quedo donde mi hija sea siempre prioridad)”. La reflexión estuvo acompañada de una imagen simbólica: un padre jugando en el mar con su pequeña.

Sin embargo, la joven de 25 años no se detuvo ahí. En otras publicaciones, Darinka lanzó duras palabras que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Jefferson Farfán, quien por entonces ya se dejaba ver muy cariñoso con su actual pareja Xiomy Kanashiro. “Espero que de tu boca jamás salga un ‘ella me alejó de mi hija’, porque intenté de mil formas que fueras un padre presente, pero simplemente no querías”, escribió, dejando al descubierto una situación familiar que, hasta ese momento, se había mantenido bajo perfil.