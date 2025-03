La empresaria y figura de redes sociales, Alejandra Baigorria, se encuentra en la cuenta regresiva para uno de los días más significativos de su vida: su boda con Said Palao. A menos de un mes de la celebración, la emoción y los nervios se apoderan de ella, revelando un torbellino de sentimientos que la acompañan en esta etapa tan especial.

En una reciente entrevista, Alejandra Baigorria compartió sus pensamientos sobre el inminente evento, expresando que la mezcla de felicidad y ansiedad es parte del proceso. “Estoy llena de emociones encontradas”, confesó, reflejando la realidad de muchas novias que se preparan para dar el gran paso hacia el matrimonio.

Alejandra Baigorria no transmitirá la boda

Este viernes 28 de marzo, Alejandra Baigorria se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ para brindar algunos detalles de su próxima boda con Said Palao, donde mencionó que la ceremonia no será transmitida en vivo como se pensaba.

“No la voy a transmitir en vivo, pero en mis redes sociales la voy a estar pasando momento a momento porque tengo un equipo completo, para que no se pierdan cada segundo. Pero en vivo no se transmitirá porque es una decisión que hemos tomado ambos”, señaló la empresaria.

Cabe señalar que los preparativos para la boda han sido un tema recurrente en las redes sociales de Alejandra Baigorria. Desde la elección del vestido hasta la selección de los invitados, cada detalle ha sido cuidadosamente considerado. La empresaria ha compartido momentos de la planificación, lo que ha permitido a sus seguidores sentirse parte de este proceso tan significativo.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria advierte a Macarena Vélez tras confesiones sobre Said Palao

Alejandra Baigorria alista todo para su boda

Por otro lado, Alejandra Baigorria tomará un importante paso en su vida al casarse con Said Palao, por lo que ha evidenciado que está muy emocionada.

“Estoy con muchas emociones encontradas, por aquí y por allá. Estoy tan ocupada. A veces no me doy cuenta de qué siento, pero cuando me echo en mi cama siento una ansiedad en el pecho. Siempre aparecen inconvenientes y hay imprevistos, pero yo siento que las cosas no van a salir tan perfectas si yo no controlo todo. Así soy yo, quiero saber todo”, concluyó con una sonrisa.