La relación entre Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba sigue siendo tema de conversación en la farándula peruana. Recientemente, la exreina de belleza Laura Spoya sorprendió a todos al confirmar que el futbolista sí le fue infiel a Venturo durante su embarazo. En una intervención en el programa 'La noche habla', Spoya brindó detalles de la situación, revelando que la infidelidad ocurrió en dos ocasiones: la primera cuando Ale estaba esperando a su hija, y la segunda con la influencer Valery Revello, examiga cercana de la empresaria.

La declaración de Laura Spoya se suma a las especulaciones previas sobre la relación entre Ale Venturo y el 'Gato' Cuba, que terminó tras tres años de noviazgo. Aunque ya se conocía que Cuba había sido captado bailando con una mujer en 2022 mientras Ale estaba embarazada, la mención de Valery Revello como otra de las personas involucradas con Cuba sorprendió a todos los conductores del set.

Laura Spoya confirma infidelidades del 'Gato' Cuba a Ale Venturo

En el programa, los conductores debatieron sobre la posible causa de la ruptura entre Ale Venturo y el 'Gato' Cuba, quienes parecían tener una relación estable, a pesar de que comenzó poco después de la separación del futbolista con Melissa Paredes. Ric La Torre comentó que el romance debió haber terminado mucho antes, cuando surgieron rumores sobre una infidelidad captada en octubre de 2022.

Fue en ese momento cuando Laura Spoya intervino y reveló que, efectivamente, lo que sucedió esa noche fue una infidelidad de parte de Cuba. "Me gusta que toques el tema de la infidelidad de parte de Rodrigo Cuba porque sí fue una infidelidad, yo tengo información de primera mano porque yo soy amiga de Ale Venturo. A la gente se le olvida que, cuando ella estaba embarazada, al ‘Gato’ Cuba se le captó con una señorita", comentó Spoya, destacando que este incidente fue solo uno de varios que marcaron la relación.

Sin embargo, la exreina de belleza también mencionó otro episodio de infidelidad por parte de Rodrigo, esta vez con Valery Revello, quien había sido amiga cercana de Ale. "Y cuando ella termina su embarazo, nuevamente pasa el tema, pero con Valery Revello. Entonces, ella ha vivido bastantes situaciones con el ‘Gato’ Cuba y eso no lo pinta como un santo", comentó. Por otro lado, Laura explicó que las críticas injustas contra Ale Venturo, acusándola de no saber manejar la crianza de sus hijos, no son más que especulaciones. Según Spoya, la verdadera razón detrás de la ruptura sería una nueva infidelidad, no diferencias sobre la educación.