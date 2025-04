El miércoles 2 de abril, el programa 'Magaly TV, la firme' difundió una conversación reveladora entre un reportero del espacio y la modelo Olenka Mejía, quien no solo confirmó haber tenido un romance con el futbolista Piero Quispe en 2022, sino que también aseguró que este le negó a su hija con Cielo Berríos y la relación que mantuvo con la joven madre. La expareja del conocido futbolista sorprendió con impactantes declaraciones, entre ellas que llegó a encararlo directamente por el embarazo de Berríos, generando una reacción inesperada en el jugador: “Se sinceró conmigo y se puso a llorar”, afirmó durante la conversación.

La polémica estalló el pasado martes 1 de abril, cuando 'Magaly TV, la firme' reveló imágenes exclusivas en las que se observa a Piero Quispe ingresando a un hotel limeño, donde ya lo esperaba Olenka Mejía. Este encuentro ocurrió tras el partido entre Perú y Venezuela, en el que la ‘Blanquirroja’ fue derrotada. Lo más llamativo del caso es que, pese a la evidencia, el mediocampista, quien actualmente milita en el fútbol mexicano, negó conocer a la modelo.

Piero Quispe le lloró a Olenka Mejía al contarle sobre su relación con Cielo Berríos

Durante su conversación con el reportero de 'Magaly TV, la firme', Olenka Mejía relató un episodio clave que evidenciaría la cercanía y la intensidad de su vínculo con Piero Quispe, pese a que el futbolista lo ha negado públicamente. Según la modelo, el mediocampista del club mexicano la visitó en noviembre del año pasado, poco después de que Cielo Berríos diera a luz a su hija.

Fue en ese encuentro, según su testimonio, que ella lo encaró por haber ocultado su paternidad y la relación que mantenía con la madre de su hija. “Yo estaba indignada, porque le dije: ‘oye, si quieres volver conmigo y me buscas siempre a mí y me mandas pasajes (para México), ¿qué haces embarazando a una flaca? Y peor, ya dio a luz. ¿Por qué me ocultaste?’”, declaró Olenka.

Frente a este reclamo, Olenka Mejía asegura que Quispe no solo no negó la situación, sino que terminó quebrándose emocionalmente. “Él me dijo ‘tú lo sabrás en su momento’. Él vino en noviembre. Yo bajé y lo metí a mi carro y él habló, habló conmigo y se puso a llorar, se sinceró conmigo, se puso a llorar y lo boté”, narró la joven, remarcando que la actitud del futbolista la dejó atónita.

Piero Quispe negó a su hija y su relación con Cielo Berríos

La polémica creció aún más cuando Olenka Mejía reveló que, durante sus conversaciones privadas con Piero Quispe, este no solo ocultó su paternidad, sino que también habría negado su vínculo sentimental con Cielo Berríos, madre de su hija. Según contó la modelo al reportero de 'Magaly TV, la firme', el futbolista mostró una actitud contradictoria que la llevó a desconfiar completamente de él.

“En su momento sí me pareció una persona excelente, pero hoy en día, después de tantas mentiras... Tengo audios de él llorando, me negó a su hija, me negó a la mujer”, declaró Olenka visiblemente afectada por lo que, según ella, fue una larga cadena de engaños.