La polémica en torno a Piero Quispe continúa creciendo. Luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' revelara el pasado 1 de abril imágenes del futbolista ingresando a un hotel en Lima para encontrarse con Olenka Mejía, la modelo ha dado un paso más al frente y decidió romper su silencio. En un avance del programa de este 2 de abril, la expareja de Jefferson Farfán aseguró haber mantenido una relación sentimental con el jugador desde 2022. "Nos conocimos, tuvimos una relación. Yo soy una víctima, soy la engañada", expresó con firmeza, insinuando que fue víctima de una doble vida por parte del deportista, quien el 2023 oficializó su relación con Cielo Berríos, madre de su hija.

Lejos de retractarse, Olenka Mejía no solo desmintió las declaraciones del jugador, quien afirmó no conocerla, sino que presentó un audio donde ambos coordinaban el encuentro en el hotel, dejando sin sustento la versión de Quispe. Además, la influencer reveló que el 1 de marzo denunció al futbolista en la comisaría de Surquillo por presuntas amenazas, luego de negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad.

Piero Quispe y Olenka Mejía habrían mantenido romance hace 3 años

Según las declaraciones ofrecidas por Olenka Mejía en el avance del programa de este 2 de abril, su vínculo con Piero Quispe no sería reciente. La modelo aseguró que ambos se conocieron en junio de 2022 y que desde entonces sostuvieron una relación sentimental, lo cual dejaría en evidencia una aparente doble vida del futbolista. “Tuvimos una relación (...) no merezco que me llamen a amenazarme", señaló la influencer, haciendo alusión a posibles amenazas por parte del futbolista de la selección peruana.

Lo que ha intensificado la controversia es que el deportista ha negado cualquier tipo de relación con Olenka Mejía, llegando incluso a afirmar públicamente que no la conoce. Sin embargo, la modelo presentó pruebas que contradicen esa versión, incluyendo un audio en el que se escucha claramente cómo ambos coordinan un encuentro en Lima, justo después del partido de la selección peruana ante Venezuela. Todo indica que la relación, según Mejía, se habría prolongado mientras el jugador ya mantenía una convivencia con Cielo Berríos, madre de su hija, quien dejó el país para acompañarlo en su carrera futbolística en México.

¿Quién es Olenka Mejía?

Olenka Mejía, abogada de 29 años y empresaria peruana, ha logrado consolidar una presencia destacada en redes sociales, especialmente en Instagram, donde supera los 33 mil seguidores. Es fundadora de OM Swimwear, una reconocida marca de trajes de baño que ha ganado notoriedad en el mercado local gracias a su estilo innovador y enfoque en moda femenina.

Más allá de su trayectoria como emprendedora, Mejía también ha sido protagonista de titulares por episodios relacionados con su vida sentimental. En 2022, la influencer reveló públicamente que mantuvo una relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, con quien incluso habría considerado oficializar su romance ante los medios.