El escándalo protagonizado por el futbolista Piero Quispe y la modelo Olenka Mejía ha sacudido el mundo del espectáculo, luego de que 'Magaly TV, la firme' difundiera un ampay en el que se les ve juntos en un hotel. Las imágenes, que muestran al jugador del Pumas de México ingresando al alojamiento en el aeropuerto Jorge Chávez, dejaron en evidencia una posible infidelidad, lo que habría generado una crisis en su relación con Cielo Berrios, madre de su hija.

Cabe resaltar que, antes de que se emitiera el ampay, Berrios eliminó todas las fotos junto a Quispe de su cuenta de Instagram, dejando en claro que algo no iba bien en su relación. Además, en las últimas horas se empezaron a viralizar los mensajes compartidos por la joven madre en redes sociales, lo que dejaba pistas de que la crisis en su relación con Quispe venía gestándose desde hacía tiempo.

Los mensajes de Cielo Berrios en redes sociales antes del ampay

Luego del impactante ampay que involucró a Piero Quispe y la modelo Olenka Mejía, Cielo Berrios no tardó en mostrar su rotunda reacción. A través de sus redes sociales, la joven madre dejó claro que su relación con el futbolista había llegado a su fin: dejó de seguirlo en Instagram y eliminó todas las fotos que había compartido con él.

Lo que más llamó la atención fueron los videos que Berrios había compartido en su cuenta de TikTok, donde parece transmitir su dolor y frustración hacia su entonces pareja. En uno de los clips, se ve la contundente frase: “Y cuando se llegue el día no me pidas perdón a mí, mejor perdónate tú porque en el fondo sabes que hubo muchas cosas que yo no merecía, que fui quien más te quiso y a quien más mal trataste”. Esta declaración deja claro que la crisis en su relación con Quispe no comenzó con el ampay, sino que ya venía gestándose desde mucho antes.

En otro TikTok, Cielo Berrios compartió lo siguiente: “Sean como JBalvin, que en su presente presume y valora a su Valentina. No como Bad Bunny, que espero perderla para presumirla en todos los álbumes que va sacando”. Aquí, Berrios parece aludir a Quispe, sugiriendo que él no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió. En un tercer video, también expresó: “Tienen a la mujer que todos quisieran y la engañan con la que todos ya tuvieron, ven como si son pendej*s.” Estas palabras, junto con su decisión de quitarlo de sus redes, refuerzan la idea de que la relación estaba irremediablemente rota.

El ampay entre Piero Quispe y Olenka Mejía

El 1 de marzo, el programa de Magaly Medina difundió un ampay en el que se ve al futbolista Piero Quispe ingresando a un hotel en el aeropuerto Jorge Chávez, donde lo esperaba la modelo Olenka Mejía, tras un acuerdo entre ambos. El encuentro tuvo lugar el 26 de marzo, justo después de la derrota de la selección peruana ante Venezuela en Maturín, como parte de la fecha doble de las eliminatorias para el Mundial.

Piero Quispe, quien juega para el Pumas de México, aprovechó su tiempo de escala en el aeropuerto para encontrarse con la modelo. La situación desató una gran polémica, especialmente porque Quispe mantiene una relación con Cielo BerrIos, madre de su hija. Sin embargo, el futbolista negó conocer a Olenka Mejía. "No sé quién es Olenka, no me grabes hermano, vengo de la selección (...) ¿tú me has visto?, hermano no me metas en problemas", aseguró el futbolista ante las cámaras de Magaly.