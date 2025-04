La superestrella global Dua Lipa finalmente ha confirmado su tan esperado debut en Lima, Perú. La cantante británica, ganadora de tres premios GRAMMY y siete premios BRIT, se presentará en el Estadio San Marcos el próximo 25 de noviembre de 2025. Esta será una de las paradas más esperadas de su gira mundial 'Radical Optimism Tour', que recorrerá varios países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. A través de sus redes sociales, Dua Lipa compartió con entusiasmo la noticia, publicando una imagen de las fechas de su gira y escribiendo: “Las cosas buenas llegan a los que esperan... ¡Nuevas fechas añadidas! Terminando el año con la gira en América Latina y estoy tan emocionada de verte”.

El 'Radical Optimism Tour' ha sido aclamado por la crítica desde su inicio en Melbourne, Australia, destacando por su producción de lujo, un escenario impresionante y visuales vibrantes. El espectáculo ha recibido elogios de medios como Herald Sun, que lo calificó como “una alegre mezcla de éxitos absolutos”, y Rolling Stone Australia, que lo consideró “un triunfo”. Los fanáticos peruanos podrán disfrutar de este increíble show en Lima, con una puesta en escena que promete hacer vibrar a todos los asistentes.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Dua Lipa en Perú?

El concierto de Dua Lipa en Lima será el 25 de noviembre de 2025 en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más icónicos de la ciudad. La estrella británica ha incluido a Perú en su gira latinoamericana, la cual recorrerá varios países de la región. Lima será una de las últimas paradas en esta etapa, lo que convierte este evento en un momento muy esperado para todos los fans locales.

¿Cuándo será la venta de entradas para Dua Lipa en Perú?

Los fanáticos peruanos ya pueden prepararse para asegurar su entrada al evento. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster Perú, y la preventa exclusiva para clientes de VISA Interbank comenzará el 8 de abril a las 10 a.m. (hora local). La venta general de entradas arrancará dos días después, el 10 de abril, a las 11 a.m..

Aunque los precios aún no han sido revelados, Ticketmaster ya ha mostrado el mapa del evento, que incluirá varias zonas en el Estadio San Marcos, tales como Cancha 1 Izquierda, Cancha 1 Derecha, Cancha 2, Tribuna Oriente 1, Tribuna Oriente 2, Tribuna Occidente 1, Tribuna Occidente 2, Tribuna Occidente Central y Tribuna Norte. Cada zona ofrecerá diferentes opciones para los fanáticos, dependiendo de la proximidad al escenario.

Ubicaciones para el concierto de Dua Lipa. Foto: Ticketmaster

¿Quién es Dua Lipa?

Dua Lipa, nacida en Londres el 22 de agosto de 1995, ha logrado una exitosa carrera internacional gracias a su capacidad para mezclar el pop con géneros como el dance, R&B y electropop. Su primer álbum homónimo, lanzado en 2017, la catapultó al estrellato, con éxitos como 'New Rules' y 'IDGAF'. En 2020, lanzó 'Future Nostalgia', un disco que no solo consolidó su lugar en la industria, sino que también le valió varios premios, incluidos GRAMMYs. Con canciones como 'Don’t Start Now' y 'Physical', Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas más influyentes de su generación.