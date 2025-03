Luego de seis años de ausencia, Shawn Mendes confirma su esperado retorno a los escenarios limeños con un espectáculo programado para el 1 de abril de 2025 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. El ídolo del pop mundial aterriza en la capital peruana como parte de su gira internacional 'Solo para amigos y familia', la cual marca su regreso oficial a la música tras una pausa por motivos de salud mental.

El anuncio del concierto de Shawn Mendes en Lima abril 2025 ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. El canadiense, conocido por éxitos como 'Señorita', 'There’s Nothing Holdin’ Me Back' y 'Treat You Better', compartió un mensaje a través de redes sociales donde expresó su emoción por reencontrarse con su público peruano: “Los amo mucho, nos vemos pronto”, escribió el cantante, quien además incluirá en su show una selección de canciones de su nueva producción discográfica.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Shawn Mendes en Lima?

La cita con el concierto de Shawn Mendes en Perú 2025 será el martes 1 de abril en Costa 21, un recinto al aire libre ubicado en el malecón del distrito de San Miguel, con capacidad para miles de asistentes. Este espacio ha sido elegido por diversos artistas internacionales y ofrece una experiencia envolvente junto al mar limeño.

Este concierto forma parte de una gira que abarca varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y Puerto Rico, en lo que significa el regreso definitivo de Mendes a los escenarios tras dos años alejado de la industria musical. El tour llega poco después del lanzamiento de su quinto álbum de estudio, un trabajo que marca una nueva etapa en la carrera del artista.

Precio de entradas para concierto de Shawn Mendes Perú 2025

Las entradas para el concierto de Shawn Mendes en Lima se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket. La preventa oficial se llevó a cabo los días 17 y 18 de diciembre, con descuentos de hasta un 15% para quienes utilizaron tarjetas Interbank. Aunque la preventa ya concluyó, aún se pueden adquirir boletos a precio regular.

Entradas para el concierto Shawn Mendes Perú 2025 – Precios oficiales:

Preventa:

Zona A: S/380.00

Zona B: S/170.00

Precio Full:

Zona A: S/448.00

Zona B: S/199.00

Los fanáticos aún tienen la posibilidad de acceder a los tickets disponibles en la plataforma. Se recomienda realizar la compra con anticipación debido a la alta demanda esperada para este evento.

Zonas del concierto de Shawn Mendes en Costa 21

El concierto de Shawn Mendes en Costa 21 contará con dos zonas habilitadas para el público, ambas con vista directa al escenario y experiencias diferenciadas en cuanto a cercanía y comodidad.

Zona A: Área más cercana al escenario, ideal para quienes desean vivir la experiencia de forma intensa y con mejor visibilidad del artista.

Área más cercana al escenario, ideal para quienes desean vivir la experiencia de forma intensa y con mejor visibilidad del artista. Zona B: Ubicación más accesible, ubicada en la parte posterior del recinto, pero con buena vista y sonido garantizado.

Ambas zonas están diseñadas para ofrecer seguridad, accesos organizados y una experiencia memorable. Además, se espera que el cantante interprete no solo sus clásicos más populares, sino también temas de su más reciente álbum, con el que marca su regreso emocional a la industria.

Cabe destacar que, durante sus últimas presentaciones en países vecinos, Shawn Mendes ha sorprendido interpretando canciones en español, lo que ha generado expectativa sobre una posible dedicatoria especial al público peruano.