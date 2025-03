Shawn Mendes llegó a Lima este lunes 31 de marzo y fue recibido con entusiasmo por un grupo de fanáticos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El cantante canadiense alista lo que promete ser un show inolvidable este martes 1 de abril en Costa 21, como parte de su gira mundial 'Solo para amigos y familia'.

Durante su presentación en Lima, el artista interpretará algunos de sus éxitos más emblemáticos como 'There's Nothing Holdin' Me Back', 'Treat You Better', 'Wonder', 'Stitches', entre otros. En esta nota, recordamos cuántas veces Shawn Mendes ha visitado el Perú y cómo ha sido su vínculo con el público peruano a lo largo de los años.

Las veces que Shawn Mendes ha visitado el Perú

La primera visita oficial de Shawn Mendes al Perú ocurrió el 14 de diciembre de 2019, cuando ofreció un concierto en el Jockey Club del Perú como parte de su gira 'Shawn Mendes: The Tour'. En aquel entonces, con tan solo 21 años, el cantante fue recibido con euforia por sus fanáticos peruanos. Durante su estadía, fue captado paseando por el Centro Histórico de Lima, vestido con un look oscuro, de perfil bajo y resguardado por varios guardaespaldas. Aun así, muchas fans lograron fotografiarlo y registrar su paso por la ciudad.

Shawn Mendes en Lima 2019. Foto: difusión

Desde aquel concierto en 2019, Mendes no había vuelto a ofrecer un show en territorio peruano hasta este 31 de marzo de 2025. Sin embargo, su segunda visita al país ocurrió a inicios de este mismo año, aunque con fines más personales. El sábado 4 de enero, el artista canadiense sorprendió a todos al arribar al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, generando gran revuelo en redes sociales y entre los fanáticos que se encontraban en el lugar. Al día siguiente, fue visto en Machu Picchu, acompañado por Helena Gualinga, una joven activista ecuatoriana con quien ha sido vinculado sentimentalmente en los últimos meses.

Durante su visita al Santuario Histórico, las cámaras no dejaron de seguirlos. En un video tomado por las personas que estaban en el lugar, se les vio abrazándose e incluso, aparentemente, compartiendo un beso. Según medios internacionales, Gualinga, originaria del pueblo Kichwa de Sarayaku en Ecuador, habría conquistado el corazón del cantante de 26 años. Este viaje marcó una etapa más íntima y alejada de los escenarios para Shawn Mendes, aunque dejó claro que el Perú es un destino especial para él.

Shawn Mendes dará concierto en Lima 2025

Shawn Mendes regresa al Perú para ofrecer un esperado concierto en Lima este lunes 1 de abril de 2025 en Costa 21, ubicado en la Costa Verde del distrito de San Miguel. La emoción entre sus fanáticos crece conforme se acerca la fecha, y como antesala al show, la productora Máster Live Perú compartió este lunes un video en el que el propio cantautor canadiense envía un cálido saludo a sus seguidores peruanos.

"Hola, Perú. Soy Shawn Mendes. No puedo esperar a volver a su hermoso país. Estaré ahí el 1 de abril en Costa 21 en Lima. Los amo mucho. Nos vemos pronto. Gracias", expresó el artista, visiblemente entusiasmado por reencontrarse con su público.

La gira 'Solo para amigos y familia' marca el regreso oficial de Mendes a los escenarios, luego de anunciar su quinto álbum de estudio, 'Shawn'. Antes de llegar a Lima, el intérprete de 'Stitches' ya se presentó en Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Ahora, el Perú ha sido elegido para cerrar con broche de oro su paso por Sudamérica.

Entradas para el concierto de Shawn Mendes en Lima 2025

Los boletos para el concierto de Shawn Mendes en Lima continúan disponibles a través de la plataforma Teleticket. La preventa oficial se llevó a cabo los días 17 y 18 de diciembre, con descuentos de hasta el 15% para quienes realizaron la compra con tarjetas Interbank. Aunque esa fase ya concluyó, todavía es posible adquirir entradas a precio regular, aunque quedan pocas disponibles.

Precio Preventa:

Zona A: S/380.00

Zona B: S/170.00

Precio Full: