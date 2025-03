Después de seis años de ausencia, Shawn Mendes regresa a los escenarios limeños con un concierto programado para el 1 de abril de 2025 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. El aclamado ídolo del pop llega como parte de su gira internacional 'Solo para amigos y familia', un tour especial que marca su regreso oficial a la música tras haber tomado una pausa para enfocarse en su salud mental.

El anuncio de su presentación en Lima ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes han esperado ansiosamente este reencuentro. Shawn Mendes se prepara para deleitar a su audiencia con un repertorio que fusiona sus éxitos más icónicos con sus nuevas composiciones. A continuación, conoce el posible setlist que el cantante canadiense podría interpretar en esta inolvidable noche.

Este sería el posible setlist de Shawn Mendes para su show en Lima

El posible repertorio que Shawn Mendes podría interpretar en su concierto en Lima se basa en su reciente presentación del 22 de marzo en Argentina. El setlist incluye tanto clásicos que han marcado su carrera como canciones de su etapa más reciente. Estas son las canciones que podrían emocionar a los fanáticos en Costa 21:

There's Nothing Holdin' Me Back Wonder Treat You Better Monster Lost in Japan Isn't That Enough Heart of Gold Señorita Ruin Never Be Alone Mercy Youth Gracias a la vida, cover Stitches It'll Be Okay If I Can't Have You Why Why Why In My Blood

¿Cuándo y dónde será el concierto de Shawn Mendes en Lima?

Shawn Mendes llegará a Perú el martes 1 de abril de 2025 para ofrecer un esperado concierto en Costa 21, un recinto al aire libre ubicado en el malecón de San Miguel. Este espacio ha sido elegido por numerosos artistas internacionales y brindará una experiencia única junto al mar limeño.

El espectáculo forma parte de su gira por América Latina, que incluirá presentaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y Puerto Rico. Este tour marca su regreso definitivo a los escenarios tras dos años de ausencia en la industria musical y llega poco después del lanzamiento de su quinto álbum de estudio, un trabajo que inaugura una nueva etapa en su carrera.

El anuncio de su concierto en Lima ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Conocido por éxitos como Señorita, There’s Nothing Holdin’ Me Back y Treat You Better, el artista canadiense expresó su emoción en redes sociales, donde dejó un mensaje especial para su público peruano: “Los amo mucho, nos vemos pronto”.