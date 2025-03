Lenin Tamayo, creador del q-pop (quechua Pop), presenta su más reciente sencillo, 'La Llaqta', el primer adelanto de la segunda entrega de su álbum 'Amaru' Este proyecto, que ha sido documentado por la BBC, continúa explorando la memoria cultural andina con un enfoque contemporáneo, fusionando sonidos ancestrales con estructuras pop globales.

En conversación con La República, el artista reveló detalles sobre su trayectoria, su próximo concierto el 23 de marzo en el Gran Teatro Nacional, y el trascendental paso que ha dado en su carrera al firmar con una reconocida empresa coreana. Este concierto no solo será un hito en su camino, sino que podría ser el último evento autoproducido en el país antes de embarcarse en nuevos desafíos internacionales. “Tal vez sea el último, no sé. Quizás me endeude, quizás no sea la mejor decisión comercial, pero lo que sí sé es que quedará para la posteridad de que hice un concierto independiente, con un género nuevo, cantando en quechua y fusionando sonidos”, confesó Tamayo.

El nacimiento del quechua pop y su impacto en la industria musical

Desde pequeño, Lenin Tamayo estuvo inmerso en la cultura andina gracias a su madre, Yolanda Pinares, reconocida artista del folclore peruano, y a su bisabuela, una mujer quechuahablante. Su pasión por la música surgió de manera natural, pero su encuentro con el k-pop en el colegio marcó un antes y un después en su perspectiva artística.

"Cuando descubrí el K-pop, me sorprendió cómo en Corea del Sur cantaban en su idioma y llevaban su cultura al mundo. Me pregunté: ‘¿Por qué no hacer lo mismo con el quechua?’”, relató.

Aunque su formación académica es en psicología, un concurso universitario lo llevó a descubrir su vocación musical. Con el tiempo, comenzó a experimentar con la fusión del quechua y el pop, lo que en un inicio generó burlas bajo el término 'q-pop', pero que él decidió resignificar y abrazar como una identidad artística propia. "El quechua pop no nació como una estrategia, sino como una expresión genuina de mi historia y mi identidad", comentó.

Lenin Tamayo firmó con importante empresa coreana. Foto: Difusión

El reconocimiento internacional y su gira por Asia

El impacto de Lenin Tamayo ha trascendido fronteras, llevándolo a realizar una exitosa gira por Corea del Sur, India, Tailandia y Vietnam. Durante este recorrido, la BBC documentó su historia, resaltando su papel como una de las nuevas voces que resignifican las tradiciones andinas en un contexto global.

"Desde hace dos años, la BBC está grabando un documental sobre mi trayectoria. Cuando investigaban sobre el K-pop en Latinoamérica, encontraron mi nombre en buscadores coreanos y me contactaron. Viajaron a Perú para registrar mi historia y luego me acompañaron durante mi gira en Asia", contó el artista.

En Corea del Sur, Tamayo tuvo la oportunidad de presentarse en la televisora Arirang TV, interpretando su tema IntiRaymi. La emoción de ese momento fue indescriptible: “Estaba lejos de mi país, pero al mismo tiempo cerca, porque mi música me conectaba con mis raíces”.

Sin embargo, este reconocimiento también le generó reflexiones profundas sobre la percepción de la música en Perú. “¿Por qué tengo que viajar tan lejos para que, por fin, miren con respeto lo que hago?”, se preguntó en una de las escenas más emotivas del documental.

Foto: composición LR/captura ARIRANG KOREA

Su vínculo con una importante empresa coreana

Uno de los momentos más cruciales en la carrera de Lenin ocurrió en diciembre de 2023, cuando inició negociaciones con una de las empresas más influyentes de la industria musical coreana. Aunque aún no puede revelar el nombre de la compañía, dejó entrever su magnitud: "No puedo dar detalles aún, ya que cualquier anuncio debe hacerse de manera oficial a través de la empresa, pero como parte de este proceso, viajé a Colombia y México antes de llegar a Corea, donde visité la sede de esta compañía. Fue un momento crucial en mi carrera, ya que implicaba posicionar mi proyecto en el mapa global desde Corea".

Durante su visita a la sede de la compañía en Seúl, experimentó un choque emocional: "Me sentí pequeño: estaba lejos de mi país, cantando en quechua, un idioma que en mi propia tierra no siempre recibe la importancia que merece. Pero también entendí que estaba allí precisamente gracias al quechua, a mi cultura y a mi decisión de fusionar estos elementos con el pop".

Si bien se especula que podría tratarse de HYBE o JYP Entertainment, dos de las mayores compañías de la industria K-pop, el artista prefirió mantener el misterio hasta el anuncio oficial.

"Sé que han salido noticias y que la información está circulando, pero no puedo mencionar términos específicos. Lo que sí puedo decir es que hay artistas involucrados, ya que ha habido adquisiciones y compras de empresas, lo que ha llevado a que terceros también formen parte de este proceso", explicó.

El último concierto en Perú y su futuro en la música

El próximo 23 de marzo, Lenin Tamayo ofrecerá un concierto especial en el Gran Teatro Nacional, donde presentará la segunda parte de 'Amaru' por primera vez. Este evento será un recorrido musical por toda su trayectoria y marcará el punto de partida de la gira oficial de 'Amaru II', que lo llevará a nuevas ciudades dentro y fuera de Perú.

"Este concierto no solo marcará un hito, sino también el inicio de una nueva etapa. Podrán llegar escenarios importantes y colaboraciones grandes, pero nada será igual a haber estado desde el inicio", expresó el artista.

Este evento podría representar su último concierto autoproducido en el país antes de embarcarse en una nueva fase con su sello coreano. “Quiero creer que nos reuniremos para apoyar a los artistas por lo que representan, más allá de lo que venga después”, afirmó.

Con una carrera en ascenso, reconocimiento internacional y una conexión inquebrantable con sus raíces, Lenin Tamayo está listo para llevar el quechua pop al mundo. Su historia es un testimonio de determinación, amor por la cultura andina y la capacidad de transformar la música en un puente entre el pasado y el futuro.