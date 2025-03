El reconocido cantante Toño Centella ha manifestado su firme decisión de continuar con su carrera musical, a pesar de las amenazas que podrían poner en riesgo su vida durante sus presentaciones. En una reciente aparición en ‘El reventonazo de la Chola’, el artista aseguró que su pasión por la música y su compromiso con su público son más fuertes que cualquier temor.

Toño Centella, conocido por su estilo único y su carisma en el escenario, ha enfrentado situaciones complicadas después de las extorsiones que recibió. Sin embargo, el cantante ha dejado en claro que continuará con sus presentaciones: “Me da miedo, pero no me amilana. Yo voy a seguir cantando”.

Toño Centella se mantiene firme pese a extorsiones

En un reciente aparición en el programa ‘El reventonazo de la chola’, Toño Centella detalló que tuvo que hacer una pausa a sus actividades por toda la inseguridad que se está viviendo en el país. Asimismo, el cantante no dudó en mandar un fuerte mensaje a las autoridades para que las extorsiones acaben.

“Son cosas que están pasando y ojalá las autoridades y el gobierno tomen cartas en el asunto. Ya no estoy viviendo en mi casa, sino en otro lado y ahí me siento más seguro. Soy poco de salir y me invitan, pero no voy”, detalló al inicio.

Asimismo, Toño Centella detalló que sigue pasando por un difícil momento por las extorsiones que recibe, pero continuará presentándose en conciertos.

“No se puede (vivir y cantar al mismo tiempo). Tengo que estar mirando por todos lados. Me da miedo, pero no me amilana. Yo voy a seguir cantando y si me toca, así quede en el escenario. Yo seguiré cantando”, aseguró tajantemente.

Toño Centella revela cómo es su situación tras recibir amenazas de extorsión. Foto: América Televisión

Toño Centella sobre la muerte de Paul Flores

Por otro lado, Toño Centella recordó a Paul Flores, cantante de Armonía 10 que falleció luego que el bus de la banda sufriera un atentado a manos de sicarios. El músico detalló que al enterarse de la trágica noticia, no pudo evitar desmoronarse.

“Yo me puse a llorar, se me escapó unas lágrimas porque tú sabes que los artistas vamos a trabajar. A veces hay, como no hay. No es como antes que te pagaban, así no exista lleno total”, reveló de manera emotiva.