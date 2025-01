Toño Centella, notable cantante de cumbia, acudió con gran preocupación a un especial del programa ‘El reventonazo de la Chola’ por Año Nuevo, tras recibir amenazas de extorsionadores. La situación ha generado inquietud entre sus seguidores por los riesgos que enfrentan los artistas en la actualidad.

Según lo que confesó Toño Centella en el mencionado programa de televisión, actualmente está resguardado por agentes de seguridad para evitar que atenten contra su vida. Recordemos que el cantante ha sido objeto de amenazas por parte de extorsionadores, por lo que se mostró claramente nervioso durante su actuación.

La revelación de Toño Centella

En medio del especial por Año Nuevo de ‘El reventonazo de la Chola’, Toño Centella reapareció ante el público y se mostró muy nervioso por todas las amenazas que ha recibido en las últimas semanas.

“Me siento un poco nervioso porque se meten con mi hijo y conmigo también... Estoy tratando de solucionar eso, me he retirado de mi casa y estoy por ahí, no tengo una dirección”, expresó con cierto nerviosismo.

Asimismo, Toño Centella causó sorpresa al informar que actualmente cuenta con la protección de entre cuatro y cinco agentes de seguridad. Durante su reciente aparición en televisión, se le vio acompañado por dos guardaespaldas, mientras un grupo adicional aguardaba en las afueras del local.

“Ando con cuatro y cinco (agentes de seguridad). Incluso hasta para ir al mercado, voy por la calle. No se lo deseo a nadie, pienso que ya va a pasar. Tengo que salir adelante... a las finales será lo que Dios quiera. Lo que estoy pasando no se lo deseo a nadie”, añadió.

¿Qué ha hecho Toño Centella ante las amenazas?

Según lo que reveló Toño Centella hace unos días, tuvo que abandonar su hogar con el objetivo de evitar que los delincuentes descubran su ubicación, esperando que eventualmente se agoten en sus amenazas y le permitan retomar su vida habitual. En su defensa, el cantante sostiene que no ha contado con el respaldo de las autoridades policiales en esta situación.

Toño Centella recibe amenazas de extorsión y teme por su seguridad. Foto: Facebook

“La única medida que he tomado es irme de mi casa. Estoy viviendo, por otro lado, hasta que se tranquilice la situación. La Policía, bien gracias, no me han llamado ni me han dicho nada. Según ellos, están investigando, pero no me dicen nada. Si salgo a trabajar, lo hago con agentes de seguridad, trabajo y me voy rápido a la casa donde me estoy quedando”, confesó sobre su complicada situación.