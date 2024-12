Recordemos que Toño Centella enfrenta una difícil situación, ya que se ha convertido en blanco de extorsionadores que lo han amenazado de manera brutal. A pesar de los mensajes que recibió, que han puesto en riesgo su vida y la de su familia, el artista ha decidido retomar su carrera y regresar a los escenarios.

Se sabe que Toño Centella atraviesa una etapa de gran preocupación tras ser objeto de extorsiones y agresiones que lo han llevado a contemplar dejar su carrera musical y su país. En un emotivo mensaje transmitido en vivo por Facebook, el cantante expresó su angustia frente a las constantes amenazas y ataques que han comprometido su seguridad y la de sus seres queridos.

¿Por qué decidió regresar a los escenarios?

En una entrevista con el diario Extra, Toño Centella reveló que, tras varios días de angustia por su seguridad, volverá a retomar las actividades musicales de su agrupación, a pesar de ser víctima de extorsión, al igual que varios músicos de cumbia y salsa.

“Gracias a Dios, gracias, me siento más tranquilo, listo para volver a lo mío, que es el canto. Tengo que trabajar por mí, por mi familia y por la gente de mi equipo que tiene sus hogares”, señaló el músico al inicio de la entrevista.

Cabe señalar que Toño Centella indicó que está tomando las medidas necesarias de seguridad para continuar con su carrera y volver a hacer lo que más le apasiona. “Como te repito, tengo que seguir, yo vivo de esto. Espero que me dejen en paz, no le hago daño a nadie”, añadió de manera emotiva.

¿Cuándo retornará a los escenarios?

Sin embargo, Toño Centella ha mencionado que aún no tiene una fecha exacta de su próxima presentación, ya que primero está enfocándose en contar con la seguridad necesaria tras recibir amenazas de extorsión.

“No sé exactamente cuándo, pero sé que volveré a ser yo. No tengo claro cómo será, ni cómo me sentiré, cómo veré la vida o cómo encajará todo. Estoy seguro de algo: volveré a encontrarme. No seré el mismo de antes, pero seguiré siendo yo, más fuerte, más consciente. Denme tiempo, lo necesito. Necesito detenerme, respirar profundamente y luego seguir adelante”, concluyó el popular cantante.