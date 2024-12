Toño Centella, destacado intérprete de música chicha en Perú, ha enfrentado una serie de extorsiones y agresiones en las últimas semanas. El 20 de diciembre de este año, su vehículo fue blanco de disparos por parte de delincuentes en Comas. Además, su hogar en el mismo distrito fue objeto de un ataque con explosivos, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad.

Incluso en una transmisión en vivo a través de Facebook, Toño Centella, visiblemente afectado, expresó su temor por la seguridad de su familia y consideró abandonar su carrera musical y el país. “Estoy pensando dejar la música y mandar todo al ruedo e irme”, declaró entre lágrimas. Ahora, el músico declaró haberse mudado por su seguridad.

La preocupación de Toño Centella

En una reciente entrevista con el diario Trome, Toño Centella reveló que se vio obligado a salir de su vivienda, después de que extorsionadores detonaron una granada fuera de su hogar. La preocupación del cantante hizo que se mudara del distrito de Comas.

“La única medida que he tomado es irme de mi casa. Estoy viviendo por otro lado hasta que se tranquilice la situación. La Policía, bien gracias, no me han llamado ni me han dicho nada. Según ellos, están investigando, pero no me dicen nada”, señaló el cantante.

Asimismo, Toño Centella destacó que al salir a trabajar siempre adopta las precauciones necesarias: “Si salgo a trabajar lo hago con agentes de seguridad, trabajo y me voy rápido a la casa donde me estoy quedando”.

El artista reveló que ha cambiado de residencia temporalmente mientras se intensifican las investigaciones para dar con los extorsionadores que lo amenazan. Su preocupación por el avance de la pesquisa policial es evidente, ya que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte de las autoridades. Ante esta situación, ha optado por implementar medidas de seguridad adicionales para protegerse a sí mismo y a su familia.

¿Qué había pasado con Toño Centella?

El 20 de diciembre, se reportó que Toño Centella habría sufrido un nuevo intento de extorsión, esta vez en su residencia situada en la avenida Mariano Ignacio Prado, en Comas. En medio de esta situación, el músico mostró su preocupación en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Facebook.

“No puedo salir a la calle, nunca me ha pasado esto durante tantos años, ni en mis mejores épocas. Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mi familia, quieren matar a mi hijo, a mí. Yo no digo nada porque no quiero tener problemas con nadie tampoco”, señaló el artista entre lágrimas.