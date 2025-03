El reconocido chef Giacomo Bocchio, conocido por su paso como jurado en el exitoso programa 'El gran chef famosos' de Latina TV, reveló detalles de un incómodo episodio ocurrido durante las grabaciones del reality. El tacneño, quien profesa la religión cristiana, compartió cómo un especial de Halloween en el programa entró en conflicto con sus creencias religiosas, lo que lo obligó a tomar una decisión difícil sobre su participación en ese episodio en particular.

El chef tacneño, quien había llegado al programa con la intención de ser fiel a sus convicciones, confesó que el rodaje de un especial de Halloween le planteó un dilema ético y moral totalmente inesperado. En una conversación con la conductora Gisela Valcárcel, Bocchio detalló cómo manejó la situación con la producción del programa, después de darse cuenta de que no podría participar en una grabación que, para él, contradecía sus creencias cristianas.

El tenso momento de Giacomo Bocchio durante 'El Gran Chef Famosos'

Giacomo Bocchio recordó cómo, tras estar grabando contenido propio en Ayacucho, recibió el guion para un episodio especial de Halloween. Aunque el especial no fue previamente discutido, cuando Bocchio vio el tema del programa, se sintió incómodo al ver que los participantes debían estar vestidos con disfraces propios de la festividad. En ese momento, el chef se enfrentó a un dilema interno sobre si debía aceptar participar en la grabación, considerando que la celebración de Halloween no estaba alineada con sus principios religiosos.

"Me llegó el guion y vi que era Halloween, yo no tenía idea porque como grabábamos con varios días de anticipación, no pensé que estaba por llegar (esa celebración). Ni lo habíamos conversado ni me habían dicho nada”, explicó Bocchio. De inmediato, el chef comenzó a reflexionar sobre cómo manejar la situación sin comprometer sus valores cristianos, los cuales siempre había procurado mantener en su vida diaria, incluso en su rol como jurado de 'El gran chef famosos'.

PUEDES VER: Javier Masías lanza tajante pedido a sus seguidores tras su regreso a 'El gran chef famosos': "Por favor, no lo hagan"

Giacomo Bocchio encontró solución a la difícil situación en el reality de Latina

Desde el primer día en que se unió al programa, Giacomo Bocchio había dejado claro que era cristiano, y había procurado mantener una actitud respetuosa hacia sus creencias. Sin embargo, el especial de Halloween lo colocó en una encrucijada moral. "Me dije: ‘pucha, ¿y ahora? ¿qué les digo?’", relató el chef, quien finalmente decidió que debía ser fiel a sus principios.

A pesar de que la situación podría haber generado un conflicto con la producción, Giacomo Bocchio optó por expresar sus inquietudes de forma abierta y respetuosa. "Les escribí a las personas pertinentes y les dije que no podía asistir a ese programa, que tomaran las decisiones que creyeran convenientes porque eso iba en contra de mi fe", indicó. Tras una breve conversación con los responsables del programa, la producción entendió la postura del chef, lo que permitió llegar a un acuerdo que se mantendría en el futuro.