El reconocido chef peruano Giacomo Bocchio, quien fue uno de los rostros más emblemáticos del reality ‘El gran chef famosos’, reveló recientemente cómo se produjo su salida del exitoso programa de cocina de Latina Televisión. Durante una conversación con Gisela Valcárcel, el cocinero ofreció detalles inéditos de la situación y dejó en claro que no fue una decisión propia.

Tras participar en once temporadas del formato, Bocchio se despidió del jurado que integraba junto a Javier Masías y Nelly Rossinelli. Aunque inicialmente había compartido un comunicado en Instagram agradeciendo al canal por la oportunidad, semanas después confirmó que fue despedido sin mayores explicaciones, en una reunión virtual por Zoom.

Giacomo Bocchio revela que lo despidieron de 'El gran chef famosos' por Zoom

El exjurado de ‘El gran chef famosos’ confesó que la noticia de su retiro le fue comunicada mediante una videollamada a través del aplicativo Zoom. La conversación estuvo a cargo de un ejecutivo del canal, identificado como el señor Pereira, quien le informó que estaban “buscando nuevas propuestas”, sin brindarle un motivo concreto de su salida. “Yo no sé, realmente no lo sé. A mí no me han dado explicaciones”, afirmó el chef durante su charla con Gisela Valcárcel.

A pesar de la inesperada decisión, Giacomo Bocchio se mostró sereno y agradecido. “Gracias a Dios fue por Zoom, porque sino hubiera tenido que ir hasta allá (San Felipe) para que me digan esto”, expresó. El cocinero aclaró, además, que su despido no estuvo vinculado a sus creencias religiosas, como algunos especularon. El tacneño aseguró que nunca recibió comentarios al respecto dentro del canal. “Solo me dijeron que buscaban nuevas propuestas”, reiteró, enfatizando que se enteró de su salida en una conversación breve y sin mayores detalles.

Giacomo Bocchio anunció que no seguirá en 'El gran chef famosos'

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Giacomo Bocchio anunció oficialmente su salida del programa ‘El gran chef famosos’, donde se desempeñó como jurado durante varias temporadas. El reconocido chef peruano explicó que su retiro no fue una elección personal, sino una determinación tomada por Latina Televisión.

"No voy a estar en ‘El Gran Chef Famosos’ la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente", señaló Bocchio durante su mensaje, en el que agradeció el respaldo del público y la experiencia vivida en el reality.

Pese a la sorpresa que generó la noticia entre los seguidores del programa, el cocinero se mostró positivo respecto a su etapa en televisión y destacó el legado que deja. "Me voy muy feliz de saber que en los mercados la gente habla de cortes de precisión, de técnicas, de fondos. Eso significa que el programa ha calado en la sociedad peruana, y eso me llena de satisfacción", expresó.